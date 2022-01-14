Лидер Rammstein перенес концерты после скандалов с православными активистами из Новосибирска

В Сибирь солист Rammstein приедет через год. Фото: Елизавета СУХОВА

Лидер известной рок-группы Rammstein Тиль Линдеманн перенес концерты в России после обвинений в безнравственности. Впрочем, сам музыкант официальной причиной отмены шоу назвал риск заболеть коронавирусом. Однако православные активисты из Новосибирска празднуют свою маленькую победу и теперь готовы добиваться запрета на въезд музыканту в Россию.

ДВА ГОДА ПЕРЕНОСЯТ КОНЦЕРТ

Эпатажный лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн перенес концерты в России на конец года. Концертный тур Ich hasse kinder» («Я ненавижу детей») вызвал протесты православных активистов в Новосибирске и даже привел к проверке следственного комитета. Однако причиной резкого переноса концертов стал коронавирус.

— Эпидемиологическая обстановка в Европе и США резко ухудшается, что накладывает ограничения на международные перелеты, а также въезд и пребывание иностранных граждан на территории РФ, а проведение концертов в период роста заболеваемости в России может быть небезопасным для всех участников.В связи с этим, а также в целях предотвращения угрозы распространения нового штамма COVID-19, мы вынуждены объявить о переносе концертов в Новосибирске и Москве на новые даты, — сообщили организаторы от имени Тилля Линдеманна в «инстаграме».

Противники творчества певца радуются, но фанаты не спешат сдавать билеты Фото: Елизавета СУХОВА

По данным местных организаторов, концерт в Новосибирске перенесли на 5 декабря 2022 года. Фанаты Линдеманна решили поддержать организаторов в соцсетях, а организаторы начали возврат билетов:

— Причина переноса одна — «ковид». Билеты на концерт действуют и в декабре. Люди обращаются — мы делаем возврат денег. Другие концерты пока не переносим, все по расписанию, — рассказали «КП-Новосибирск» в концертном агентстве «Concert 54».

Для известного музыканта это уже второй перенос концерта в Новосибирске. В прошлом году фронтмен Rammstein должен был выступить 17 марта в «Экспоцентре», но опять помешали ограничения по коронавирусу.

— Отмена концерта -это безусловно, хорошая новость в Старый Новый год! Пандемия, пандемией, но есть и другой фактор — очень многие люди не готовы терпеть плевки в нашу страну, оскорбление русских женщин со стороны Линдеманна. Со своей стороны мы сделаем все от нас зависящее, чтобы лица, ответственные за изготовление клипа в Санкт-Петербурге и его распространители были привлечены к уголовной отвественности. Надеемся, что в декабре этого пропагандиста извращений мы также не увидем в Новосибирске, — прокомментировал «КП-Новосибирск» православный активист Иван Квасницкий.

ФЕМИНИСТКИ И ПРАВОСЛАВНЫЕ АКТИВИСТЫ

Однако борьба с выступлениями эпатажного Тилля Линдеманна идет уже два года. Сперва новосибирские феминистки написали письмо мэру Новосибирска с просьбой запретить концерт.

— Мы выступаем не против творчества Линдеманна, а против его деятельности по незаконному изготовлению и распространению порнографии, что бросает тень на всю его творческую деятельность. Мы считаем, что порнография не имеет отношения к творчеству, а является формой насилия в отношении женщин и пропаганды ненависти к женщинам, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия.

Тогда феминисток поддержали сторонники консервативных ценностей. В 2021 году православные активисты вновь решили обратить внимание на готовящийся концерт: написали письмо депутатам Госдумы РФ и главе Следственного Комитета России Александру Бастрыкину. Общественники даже заказали психолого-искусствоведческое исследование клипа Линдеманнна, где есть насилие над женщинами.

— В представленном на исследование материале имеются материалы с порнографическими изображениями. Об этом свидетельствуют следующие признаки: детальное натуралистичное крупноплановое изображение обнаженных половых органов и сцен сексуального характера и аутоэротических действий как стимула для совершения развратных действий, — сообщается в заключении экспертизы (копия есть в распоряжении редакции — прим. Ред.).

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области провести проверку доводов общественников.

Линдеманн выступал и на военно-музыкальных фестивалях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОМИКРОН ВМЕСТО ЛИНДЕМАННА

Новосибирские ученые предупреждают — новый ваиант COVID-19 «омикрон» уже пришел в Россию и за считанные дни может вызвать резкий рост заболеваемости. Он легче обходит иммунитет и сильнее бьет по не привитым.

«Омикрон» опасен детям — они заражаются им не меньше, чем взрослые. Несмотря на тревожные прогнозы на новую волну коронавируса, остальные концерты в Новосибирске пока остаются в расписании.

— Начнется еще одна волна — конечно, будут переносы. Но пока никто не заявлял о них и роста заболеваемости пока нет, — сообщили в администрации лофт-парка «Подземка».

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