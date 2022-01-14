Последние новости Новосибирска на 14 января 2022 года: произошла утечка газа, фельдшер отказалась приезжать к пенсионеру

Сообщаем главные новости Новосибирска на 14 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 14 января 2022 года: о главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

УТЕЧКА ОПАСНОГО ГАЗА В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ

В цистерне грузового поезда, остановившегося на станции Инская, обнаружили утечку газа. Это был диметиламин — высокотоксичное вещество, производное аммиака. На место ЧП из Москвы и Омска выехали сотрудники компании «СпецТрансГарант». Именно этой фирме принадлежит цистерна

ПЕНСИОНЕР УМЕР ОТ ИНФАРКТА ПОСЛЕ ОТКАЗА ФЕЛЬДШЕРА ПРИЕЗЖАТЬ К НЕМУ

В Новосибирской области сельский фельдшер не пришла на вызов к пенсионеру с инфарктом. Она объяснила это тем, что закончился ее рабочий день, поэтому надо звонить в «скорую», которая должна была приехать только из райцентра. В итоге пенсионер умер в больнице. Теперь его сын собирается жаловаться на фельдшера главному врачу, а фельдшер, в свою очередь, написала на него заявление в полицию за маты в свой адрес.

НАЧАЛСЯ СУД НАД ПАССАЖИРОМ АВТОБУСА, УДАРИВШЕГО ПЕНСИОНЕРА НОЖОМ

В Новосибирске судят мужчину, ударившего 71-летнего пенсионера ножом в автобусе. Напомним, что ЧП произошло летом 2021 года в Дзержинском районе. Мужчина был под действием синтетических наркотиков, и ему показалось, что пенсионер хотел похитить его сумку. Пассажир достал нож и ударил пожилого человека в шею. Ранение оказалось не смертельным, пенсионер выжил.

БУДУТ СУДИТЬ 27-ЛЕТНЮЮ МАТЬ, КОТОРАЯ ИЗБИВАЛА 4-ЛЕТНЮЮ ДОЧКУ

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая избивала свою 4-летнюю дочь. Настолько сильно, что девочка оказалась в больнице. История получила резонанс, мать частично признала свою вину. Теперь она ждет решения суда.

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