Утечка газа в Первомайском районе Новосибирска: что известно на 13 января 2022 года

Как пояснил КП-Новосибирск источник, на станции Инской произошла утечка диметиламина. Фото: Олег Укладов

Утечка газа в Первомайском районе Новосибирска напугала горожан. Изначально появилась информация, что там выявили течь аммиака. Позже данные об этом опровергли в ГУ МЧС по Новосибирской области. В ведомстве пояснили, на станции Инской при осмотре грузового состава обнаружили капельную течь груза (безводного газа) в одной из железнодорожных цистерн. Чтобы остановить течь и ликвидировать аварию, вагон отправили на специализированный путь, а на место оперативно приехали сотрудники МЧС.

— В результате инцидента пострадавших нет. Кроме того, отсутствует экологическая угроза населению. Случившееся также не повлияло на движение других составов, — уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, специалисты, которые находятся на месте ЧП, постоянно контролируют состояние воздуха и окружающей среды, осуществляют замеры. На месте развернули посты разведки. Также там работает химико-радиометрическая лаборатория. По последним данным, превышения в воздухе содержания опасных веществ нет.

Как пояснил КП-Новосибирск источник, на станции Инской произошла утечка диметиламина. Это — высокотоксичное вещество, производное аммиака. Как следует из его физических характеристик, диметиламин бесцветен, обладает резким специфическим запахом, а при охлаждении сжижается в бесцветную жидкость. Относится ко второму классу опасности. Может раздражать кожу и слизистые оболочки. При высоких концентрациях поражает печень и центральную нервную систему.

Известно, что на место ЧП из Москвы и Омска выехали сотрудники компании «СпецТрансГарант». Именно этой фирме принадлежит цистерна. В компании корреспонденту КП-Новосибирск заявили, что комментировать произошедшее пока не намерены.

КП-Новосибирск следит за развитием ситуации.

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