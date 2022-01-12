«Не быть злу выше добра»: подростков, которые спасли выброшенного на улицу грудничка, наградят

Ренат Литвинов услышал плач малышки. Фото: личный архив/минздрав НСО.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить подростков, которые спасли выброшенного на улицу грудного ребёнка. Напомним, рождественским вечером пятеро молодых людей прогуливались в селе Сосновка – это не далеко от Новосибирска. Увидели у дороги какой-то прямоугольный предмет, решили взглянуть. 16-летний Ренат Литвинов вспоминает, как потрясла его и приятелей эта находка.

- Просто гуляли, увидели коробку. Там звуки какие-то были. Решил посмотреть, увидели ребёнка. В коробке лежала, накрытая какой-то тряпочкой. И рядом бутылочка с чем-то было. Вообще растерялись сразу сильно, — рассказал КП-Новосибирск Ренат.

Растерялись парни буквально на секунды. Поняли, что ребёнку как можно скорее нужно в тепло. Ренат стал звонить родителям, у которых – машина. Только представьте, как они удивились. Отец подростка Дмитрий Литвинов, кажется, ошеломлён до сих пор.

Друзья Рената, которые помогали спасать малышку (слева направо): Артем, Степан, Сергей и Иван. Фото: личный архив.

- Позвонил и сказал, что ребёнка нашли маленького в коробке. Я сначала не понял, какого ребёнка. А он говорит: «он, как куколка, ребёнок». Он издавал писк. Они подумали, что это - щенята изначально. Открыли коробку, а там – ребёночек. Я говорю: «Быстрей бегите навстречу домой». Я быстро машину завёл, не прогревая, полетел туда. Мы с женой - в машину и повезли скорее в больницу, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Литвинов.

Найдёныш оказался девочкой. К счастью, с ней всё в порядке. Хорошо, что на улице было минус девять, а не минус тридцать, как бывает в Сибири. А если б не оказалось рядом людей? Малышка могла погибнуть. Так что теперь – уголовное дело. О нём сообщает представитель Следственного управления СКР по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

- В настоящее время жизни и здоровью малолетнего ничего не угрожает. По данному факту Следственным отделом по огороду Обь возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.

Малышка пока находится. Фото: минздрав НСО.

А председатель СК России Алекснадр Бастрыкин поручил наградить ведомственными наградами подростков:

- Благодаря их действиям младенца удалось оперативно доставить в медицинское учреждение и тем самым спасти его жизнь, — говорится в сообщении следователей.

Эту рождественскую историю уже который день обсуждает вся Россия. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запостил статью «Комсомольской правды» в своём телеграм-канале. И написал: «Огромная благодарность ребятам. Спасибо их родителям, что воспитали своих детей отзывчивыми и внимательными к чужой беде». А жительница Бийска создала в интернете петицию с предложением наградить молодых людей.

- Понятно, что это должно быть нормой для каждого из нас, спасти того, кто нуждается. Но не стоит забывать и о том, что таких, добрым сердцем детей, всё меньше и меньше. А жестокости всё больше. Не быть злу выше добра!!! Подростков необходимо наградить!!!

Под этими словами подписались 17 тысяч человек.

И вот – решение главы СКР: Ренат Литвинов, Иван Назаров, Степан Иванов, Артем Сальников и Сергей Косинцев за проявленные высокие гражданские качества, смелость и самоотверженность будут представлены к ведомственным наградам.

Родители Рената привезли малышку в больницу. Фото: личный архив.

Но что же будет с девочкой, чьих родителей разыскивает полиция? Чета Литвиновы – мама и папа Рената – намерены взять её в свою семью. Юрист Михаил Жуков объясняет, что решается это не быстро.

- Пока не будет принято решение по уголовному делу и не закончатся розыскные меры в отношении родственников, вопрос об удочерении ставиться не может. Но может ставиться вопрос об оформлении опеки. Там, исходя из законодательства, тоже не каждому человеку может быть предоставлена данная функция. Там и возрастной, и имущественный ценз, и материальный ценз. Ведь ребёнок должен на какие-то средства существовать, — рассказал КП-Новосибирск юрист.

Обо всех необходимых процедурах потенциальные удочерители уже знают. Уверены, что всем требованиям соответствуют. Они даже придумали девочка имя, но говорят, что раскроют его позже.

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