Зимние распродажи в новосибирских ТЦ стали комфортнее с ускоренным 4G билайн

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Теперь абоненты могут с комфортом искать информацию в сети, делиться селфи или листать ленты соцсетей на фудкорте.

Положительные изменения могли почувствовать посетители ТЦ «Сансити», магазина Metro на ул. Северной и торгового комплекса «Большая медведица». Технические специалисты провели работы, чтобы абоненты билайн могли быстро отправить из примерочной фото с новым нарядом, сравнивать цены, связываться с близкими, чтобы согласовать список покупок, а также прокладывать маршрут, находясь на подземной парковке.

Ранее в 2020 году билайн модернизировал оборудование в ТРЦ «Аура». После проведенных работ 4G стал доступен на подземной парковке, а также на всех этажах самого торгового центра. Покрытие стало максимально бесшовным: голосовая связь и мобильный интернет не пропадают при перемещении по магазину, между этажами или спуске на парковку.

При этом стоит отметить, что торговые центры и другие подобные им здания - особенные объекты в плане связи. Здесь сказывается их сложность - подземный паркинг, углубленные примерочные зоны, а также строительные материалы, которые имеют способность отражать сигнал связи с улицы. Схожими характеристиками обладают и другие объекты - спортивные сооружения, деловые центры. Например, недавно стабильный 4G от билайн также появился в ЛДС «Сибирь», бизнес-центре «Гринвич».

Денис Шишканов, технический директор Восточного региона билайн:

- В 2020 году у нас были рекордные объемы строек в помещении. Суммарно за два года - больше 20 крупных объектов. Речь идет не только об объектах торговли - например, мы первыми обеспечили покрытие внутри нового волейбольного центра «Локомотив-Арена», оснастили оборудованием спортивно-оздоровительный комплекс Армада и знаменитый новосибирский аквапарк, в который приезжают гости со всей области и из других регионов. Эта задача по обеспечению объектов связью внутри помещений - она не разовая. Мы регулярно прорабатываем ряд строящихся объектов. Сейчас мы работаем над проектом по оснащению связью нескольких крупных зданий региональной значимости, которые готовятся к открытию в ближайшее время. Стараемся, чтобы к моменту запуска люди уже могли пользоваться связью в полном объеме.

билайн на протяжении последних нескольких лет активно развивает связь в Новосибирске и области. Так, например, с начала 2021 года оператор связи увеличил мощность сети 4G на 40 улицах Новосибирска, включая четыре станции метрополитенов. Улучшения коснулись как центра города, так и отдаленных районов. Кроме того, рост скорости могли заметить жители Бердска, Искитима, Куйбышева, поселков Линево, Новолуговое и Верх-Тула.