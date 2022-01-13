Последние новости Новосибирска на 13 января 2022 года: хозяин выбросил пса на мороз, опасные антитела появляются у переболевших корронавирусом

Сообщаем главные новости на 13 января. Фото: предоставлено Еленой Вишниной / Светлана МАКОВЕЕВА.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 13 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

СЕМЬЯ БРОСИЛА НА МОРОЗЕ СТАФФА

Накануне Нового года в Новосибирске хозяева выставили пса на мороз. Гладкошерстного стаффордширского терьера привязали за поводок к ограде за то, что он укусил хозяина за руку. К счастью, собаку спасла от смерти на морозе прохожая.

У ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ОПАСНЫЕ АНТИТЕЛА

Коронавирус то и дело преподносит неприятные сюрпризы: всевозможные осложнения, новые варианты, которые с каждым разом становятся все заразнее. А еще агрессивные аутоантитела, которые могут нанести вред организму.

В 12 СУДОВ ПОСТУПИЛИ СООБЩЕНИЯ О МИНИРОВАНИИ

12 января в семь судов Новосибирска и в пять судов Новосибирской области поступили сообщения о минировании. Угрозы прислали на электронную почту. Работников судов и посетителей эвакуировали.

В НОВОСИБИРСК ПРИДЕТ РЕЗКОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

Суббота начнется с потепления: после морозов до -30 градусов температура на выходных снова поднимется до -3 градусов. При этом на улице будет пасмурно, а на дорогах — скользко.

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