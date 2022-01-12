«После Нового года массово уходят в запой»: в Новосибирске хотят вернуть вытрезвители

Пока что в Новосибирске готовы открыть два вытрезвителя. Фото: Алексей ФОКИН

Все новое — хорошее подзабытое старое. И с нового года в Новосибирске обсуждают проект о возвращении медицинских вытрезвителей. Когда они откроются и сколько их будет, неизвестно, но начать решили с двух платных учреждений, на левом и правом берегах. Почему власти вдруг задумались о старой системе и что хотят в ней изменить — в материале КП-Новосибирск.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Первые вытрезвители появились в России еще в начале XX века как «приюты для пьяных»: в них спасали рабочих, которые чуть не замерзали насмерть, шатаясь нетрезвыми по городу. Во времена революции все «приюты» закрыли, но в 1930-х годах возвратили снова. Тогда вытрезвители находились в ведении Наркомата здравоохранения, а в 1940-х перешли в подчинение НКВД, после 1946 года — МВД.

Вплоть до 2011 года, когда закрылся последний вытрезвитель, доставкой туда пьяных занималась милиция. После реформы в структуре МВД и переименования ее в полицию забота о пьяных на улице легла на плечи фельдшеров скорой помощи, большинство из которых — женщины. То, что врачи вынуждены были возиться с алкоголиками, возмущало и медиков, и простых граждан.

— Можно вспомнить советское и раннее постсоветское время, когда существовали вытрезвители. Существовали они для кого? Для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения на улице, особенно зимой. В то время пьяный человек воспринимался как нарушитель порядка, и задача медвытрезвителей состояла в том, чтобы эвакуировать их с улицы и начать медицинское наблюдение. Им не нужна экстренная помощь, но сотрудники скорой помощи сильно на них отвлекались, — напомнил главный врач скорой помощи Новосибирска Александр Балабушевич.

Сейчас же инициаторы проекта предлагают привлечь к работе с выпившими не врачей, а добровольцев. Что будет в итоге, решит областное правительство.

Для работы с опьяневшими людьми поначалу предлагают привлечь волонтерские движения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК НЕ ПОПАСТЬ В ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ

Хоть и не все новосибирцы поддержали инициативу вернуть старое доброе, однако многие отмечали, что вытрезвители не раз спасали им и их знакомым жизнь. Впрочем, лучше туда совсем не попадать. Ольга Кормилина отмечает, что за эти годы новосибирцы стали гораздо цивилизованнее отмечать зимние праздники, но по-прежнему находятся и те, кто уходит в запой на долгие дни.

— Число обращений, связанных с абстинентными состояниями и злоупотреблением алкоголем, увеличивается к Рождеству, к концу новогодних каникул. Чтобы не уйти в алкогольное пике, нужно правильно планировать праздники, ведь без планирования употребление алкоголя будет спонтанным. А создавать хорошее карнавальное настроение нужно учиться. Если в семье принято только пить и есть, эту традицию подхватят и дети, — объяснила КП-Новосибирск главный врач областного наркологического диспансера Ольга Кормилина.

Для того чтобы избежать отравления, нужно закупать спиртное только в проверенных алкомаркетах и никогда не смешивать шампанское с тяжелым алкоголем (водкой, коньяком). Популярным мифам, например, о том, что ложка растительного масла перед застольем поможет избежать отравления, нарколог просит не верить.

— После того как масло пройдет дальше по желудочно-кишечному тракту, начнется массивная интоксикация алкоголем, и человек в итоге где сидел, там и заснет, а праздник для него закончится, — добавляет врач.

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