«Оставили на улице, чтобы замерз и умер»: новосибирская семья выкинула стаффа в канун Нового года

Собака была привязана к забору. Фото: предоставлено Еленой Вишниной

В предновогодние дни в Новосибирске хозяева выставили четвероногого члена семьи на мороз. Гладкошерстного стаффордширского терьера привязали за поводок к ограде, тот сидел и не шевелился — ждал, когда хозяева заберут обратно. Порода не приспособлена для выгула на морозе — тонкая шерсть не греет животное, без движения собака околела бы за несколько часов. Между тем причина избавиться от питомца была веской: стафф укусил хозяина за руку. Почему хозяева решили прибегнуть к пытке холодом и как собаку спасли прохожие — в материале КП-Новосибирск.

Стаффу Спайку 7 лет, все это время он жил в семье. Соседи знают пса, говорят, что он не агрессивен. Однако в предновогоднюю ночь Спайк оказался на улице. Хозяева привязали его к железной ограде на поводок и бросили замерзать в 25-градусный мороз. Спайк молча сидел среди заснеженных гаражей и жалостливо смотрел вдаль, ожидая, что за ним вернутся. Пес явно не понимал, что самые близкие люди обрекли его на верную смерть.

По счастливой случайности муж местной жительницы Елены Вишниной именно в этот момент пошел гулять на улицу со своим питомцем. Собака учуяла соседа и привела мужчину прямо к Спайку. Сибиряк тут же позвонил супруге.

— Он скинул мне видео и спросил: «А это не соседский пес?» Я присмотрелась, был похож. Пошла к соседям, чтобы убедиться, права я или нет. Позвонила в дверь, мне открыл муж соседки с прокушенной рукой, — рассказала КП-Новосибирск Елена. — Спросила, где пес, а мне ответили, что его больше нет. Я сразу поняла, что на улице замерзает именно Спайк.

Елена бросилась спасать стаффа. Два часа она кружила вокруг него и пыталась найти подход. По словам девушки, у него на губах висели кровавые сосульки-слюни. Как предположила Елена, пса били по морде.

— Я его начинаю гладить, он ластится. Как только беру за поводок, Спайк рычит и скалится. Такое ощущение, что его раньше били поводком. Вполне возможно, что над собакой издевались. Муж сходил за намордником, и только тогда мы смогли отвязать Спайка от забора, — продолжает девушка.

Однако собаку нужно было куда-то пристроить. У Вишниных дома живет питбуль, поэтому взять к себе другого пса не смогли. Объявление о стаффе разлетелось по всем социальным сетям. Спайку быстро нашли передержку, но в первом доме не заладились отношения с кошками. Пришлось срочно искать новый приют.

— Все-таки новогодние чудеса случаются. Отозвалась девушка, которая забрала собаку буквально на следующий день. Мы уверены, что у Спайка началась новая жизнь, — радостно заявила Елена. Она уверена, что собака не агрессивная, просто прежние хозяева плохо с ней обращались и не смогли нормально воспитать.

— Стафф в этом возрасте все еще поддается дрессировке, не надо ставить на нем крест. Не думаю, что он представляет опасность для человека. Девушка, которая забрала к себе Спайка, знает о его трудных отношениях с прежними хозяевами. Мы уверены, что она найдет подход к своему «новогоднему подарку», — подытожила Елена.

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