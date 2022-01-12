Последние новости Новосибирска на 12 января 2022 года: врачи рассказали о состоянии выкинутой на трассе малышки, бабушка и двое внуков погибли на пожаре в бараке

Сообщаем главные новости Новосибирска на 12 января. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН / личный архив.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 12 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

ВРАЧИ РАССКАЗАЛИ, КАК СПАСАЛИ ДЕВОЧКУ, НАЙДЕННУЮ В КОРОБКЕ

Врачи больницы № 4 в Пашино рассказали, как чувствует себя новорожденная малышка, которую нашли в коробке на трассе под Новосибирском. Медики сообщили, что девочка, скорее всего, появилась на свет во время домашних родов. С ребенком сейчас все в порядке.

ЖЕНЩИНА И ДВОЕ ДЕТЕЙ ПОГИБЛИ НА ПОЖАРЕ В БАРАКЕ

В Тогучинском районе ззагорелся барак на пять хозяев. Из пламени успели спастись десять человек. По информации источника, в ходе тушения пожара спасатели нашли тела двоих мальчиков и их родственницы — мамы или бабушки.

ШКОЛЬНИК, КОТОРОГО БЬЕТ ОТЕЦ, ПРОВЕЛ НОВЫЙ ГОД В ПРИЮТЕ

В Тогучинском районе перед самым Новым годом третьеклассника забрали из семьи после того, как он пожаловался на побои со стороны отца. Учителя тут же сообщили об этом в полицию. Побои сняли, а мальчика забрали в центр реабилитации для несовершеннолетних.

ТАРИФЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 25,4%.

Больше чем на четверть увеличились сумма взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Раньше с одного квадратного метра квартиры заплатить по ЖКХ нужно было 8,03 рубля — теперь придется 10,7.

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