Под Новосибирском женщина и двое детей погибли на пожаре в бараке

В пожаре погибла женщина и двое детей
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Во вторник, 11 января, Мошковском районе произошла трагедия. Там загорелся барак на пять хозяев. Из пламени успели спастись десять человек. По информации источника, в ходе тушения пожара спасатели нашли тела двоих мальчиков и их родственницы — мамы или бабушки. Подробности о ЧП рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела одна из квартир и кровля. Произошло частичное обрушение крыши. По предварительной информации, площадь возгорания составила 120 квадратных метров, - уточнили в МЧС.
По предварительной информации, спросонья один из жильцов выбежал на улицу и только потом вспомнил, что внутри осталась женщина с двумя маленькими детьми. Он хотел их спасти, но оказалось слишком поздно.
Около полутора часов спасатели МЧС тушили пожар. Сейчас специалисты продолжают проливать и разбирать обгоревшие балки здания.
Подробности происшествия уточняются.
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