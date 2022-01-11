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Происшествия11 января 2022 6:15

Под Новосибирском женщина и двое детей погибли на пожаре в бараке

Их сосед проснулся и спасся из горящего дома, а потом вспомнил, что внутри остались люди
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
В пожаре погибла женщина и двое детей

В пожаре погибла женщина и двое детей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 11 января, Мошковском районе произошла трагедия. Там загорелся барак на пять хозяев. Из пламени успели спастись десять человек. По информации источника, в ходе тушения пожара спасатели нашли тела двоих мальчиков и их родственницы — мамы или бабушки. Подробности о ЧП рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела одна из квартир и кровля. Произошло частичное обрушение крыши. По предварительной информации, площадь возгорания составила 120 квадратных метров, - уточнили в МЧС.

По предварительной информации, спросонья один из жильцов выбежал на улицу и только потом вспомнил, что внутри осталась женщина с двумя маленькими детьми. Он хотел их спасти, но оказалось слишком поздно.

Около полутора часов спасатели МЧС тушили пожар. Сейчас специалисты продолжают проливать и разбирать обгоревшие балки здания.

Подробности происшествия уточняются.

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