А из нашего окна бензовозка видна: в Первомайском районе больше года борются с мобильной автозаправкой

Машины подъезжают и заправляются. Фото: скриншот из видео

Как говорят в народе, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. В Новосибирске «гром» гремел уже несколько раз: летом 2021 года взорвалась АГЗС на Гусинобродском шоссе, а в минувшие выходные вспыхнула мобильная заправка на улице Автогенной. Вроде бы все, кто занимается продажей топлива, должны понимать: меры безопасности придуманы не просто так.

Видимо, для нелегальных заправщиков это не показатель: они вовсю продолжают вести торговлю. В выходные после тушения горящей цистерны местные жители рассказали о «гаражной заправке», а сегодня новосибирцы сообщили о новой точке сбыта. По адресу: Бердское шоссе, 1г, был замечен бензовоз, заправляющий подъезжающие к нему машины.

— Этот мужчина ведет торговлю в нашем районе с конца 2020 года. Он меняет локацию, но в основном стоит именно рядом с этим жилым зданием. Первый протокол сотрудники администрации составили на продавца в декабре, — рассказал КП-Новосибирск Артем Роговский, замглавы Первомайского района Новосибирска.

В очередной раз Артем заметил бензовоз 17 января. Машина оборудована нехитро: у мобильной заправки установлен счетчик, который показывает, сколько литров залил водитель и на какую сумму. Сбоку — шланг и пара переключателей, подающих топливо прямо в бак авто.

— Мы остановились и вызвали полицию. Прождали больше 40 минут, но никто из сотрудников так и не приехал, — говорит замглавы района. — Вообще, на этого продавца составлено около 23 административных протоколов, они переданы в суд. Только штрафы он не платит и, кажется, даже не собирается. Долг там скопился немаленький — больше 70 тысяч рублей.

Несмотря на внушительную задержку по вызову, полицейские все же связались с Артемом Роговским, и сейчас они совместно ищут пути решения — как устранить мобильную заправку.

Комментарий юриста

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Михаилу Спиридонову. Он объяснил, по каким статьям можно привлечь таких заправщиков:

— Думаю, к ним можно применить положения части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Оно влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 20 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

По словам юриста, нелегальных заправщиков можно привлечь и к уголовной ответственности по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Там уже штрафы внушительнее — до 300 тысяч рублей.

— Если после оказания услуги был причинен тяжкий вред здоровью или же человек умер, то виновного и вовсе могут посадить на 6 лет, — добавляет юрист.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.