«Дети будут болеть не реже взрослых»: новосибирский вирусолог рассказал об опасности «омикрона»

Вирусологи предупреждают: надо беречь детей от омикрона и прививаться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирские вирусологи предупреждают о вспышке, которую может вызвать «омикрон» — новый вариант COVID-19 в России.

Новый вариант COVID-19 появился в России еще в начале декабря 2021 года, его завезли туристы из Африки. По данным Минздрава РФ, в конце декабря прошлого года врачи фиксировали заражения в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

— В некоторых регионах «омикрон» получил распространение 20%, но о массовом заражении речь пока не идет. Однако новый вирус опасен тем, что инкубационный период у него короче — всего три дня. Он распространится еще сильнее, чем вариант «дельта», и это может спровоцировать новые вспышки в конце января — начале февраля, — сообщил КП-Новосибирск вирусолог Сергей Нетесов.

В числе опасностей «омикрона» и его механизм частичного преодоления иммунной защиты, который ученые еще изучают. Новосибирский иммунолог Артем Стрельников говорит, что вирус быстрее проникает в клетку, обходя антитела.

— Вакцина дает около 50% защиты от «омикрона», поэтому заболеть может почти каждый. Однако, по статистике, в больницы попадают в основном непривитые люди, остальные переносят болезнь дома в более легкой форме, — говорит Сергей Нетесов.

Еще одна особенность «омикрона» — он наиболее опасен для детей, они попадают в больницу в 2,5 раза чаще.

— Уже вариант «дельта» показал, что дети заболевают коронавирусом, в том числе в тяжелой форме. От «омикрона» дети болеют так же, как взрослые. Особенно опасен вирус для детей с дефектами иммунитета, поэтому нужно беречь детей с хроническими заболеваниями, — предупреждает Сергей Нетесов.

Ученые пока еще изучают механизм распространения вируса, который американские исследователи назвали «подпольным». Некоторые напоминают: нужны эффективные противовирусные средства. Однако это не отменяет необходимость вакцинации.

— Для борьбы с новой волной коронавируса необходимо как можно больше свежевакцинированных людей. Тогда не будет очень сильного подъема числа тяжелобольных. Во многих европейских странах уровень вакцинации населения — около 80%, в больницах освобождаются места. В России доля вакцинированных не более 50%, в сравнении с ЕС мы среди отстающих, — добавил Сергей Нетесов.

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