В Новосибирске соседи две недели спасали кота, подкармливая его через дверной глазок

Так соседи спасали кота. Фото: Елена ПОМОГАЛОВА.

В Новосибирске перед новогодними каникулами, 30 декабря, на улице Одоевского, 1/7 у молодого человека по имени Антон сломался ключ, он не смог открыть дверь, развернулся и ушел отмечать праздники к друзьям. Только паренек не подумал о том, что за дверью остался котейка, которого надо кормить.

Пока хозяин гулял и праздновал, кот орал от голода. Да так, что услышали соседи. Тогда находчивые жильцы придумали уникальный способ кормления котика: они просунули воронку в дверной глазок и стали бросать туда сухой корм.

— Антону лет 35. Он просто ушел к друзьям отмечать Новый год, даже не подумал про котика, — рассказала КП-Новосибирск Елена Помогалова. Ее сестра и другие соседи подкармливала животное все праздники. Глазок «передавал» котейке еду и даже воду. Помимо сухого корма, через воронку в двери коту наливали воду прямо на пол.

Так кормили кота соседи. Фото: стоп-кадр из видео АСТ-54

Праздники заканчивались, а Антон так и не появился. Соседи, поняв, что хозяин квартиры, похоже, загулял надолго, набрали полицию. 9 января сотрудники МВД составили акт, что животное орет за дверью, установили личность хозяина, начали его поиски.

А соседи стали обсуждать: может эту дверь вообще взломать? Но проконсультировались у силовиков: там объяснили — вскрывать квартиру — подсудное дело.

— Никто не хочет брать ответственность, все это очень сложно, чтоб вскрыть дверь, нужно много инстанций привлечь, — рассказала КП-Новосибирск Елена.

Поэтому ее сестра и другие соседи поддерживали жизнь кота, как могли, еще несколько дней с помощью воронки.

И вот, свершилось: сегодня, 11 января 2022 года, нашлась мама пропавшего парня. С ее разрешения спасатели вскрыли замок.

Кота сразу взяли на руки. Фото: Елена Помогалова

— Мама — собственница квартиры. Ее удалось найти через ЖЭК, в выписке была ее фамилия, — рассказали КП-Новосибирск жители дома.

Соседи застали ужасную картину. Весь корм был разбросан у двери на полу, а навстречу им выбежал худенький, испуганный, но очень красивый серый кот.

Он бегал между людьми и ластился ко всем, соседки тут же взяли выжившего на руки, чтобы успокоить. Кот в ответ благодарил своих спасителей, как мог: терся и урчал.

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