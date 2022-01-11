Последние новости Новосибирска на 11 января 2022 года: удочеряют девочку, выброшенную на трассе, 41 дом остался без отопления

Сообщаем главные новости на 11 января. Фото: личный архив.

Последние новости Новосибирска на 11 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

СПАСИТЕЛИ УДОЧЕРЯЮТ ДЕВОЧКУ, КОТОРУЮ НАШИЛ В КОРОБКЕ НА ТРАССЕ

Семья из Новосибирской области собираются удочерить новорожденную девочку, которую нашли пятеро подростков на трассе возле села Сосновка. Но пока что сибирякам нужно немного подождать: полиция ищет биологических родителей малышки.

41 ДОМ ОСТАЛСЯ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ В МОРОЗЫ

На улице Котовского в Новосибирске произошел порыв трубопровода. Из-за этого тепло отключили в 41 многоквартирном доме, трех школах и двух больницах. Поврежденной трубе был 51 год

СНЯЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТУ ДЕТСКИХ ЦЕНТРОВ

Детские комнаты и парки развлечений заработали с 10 января. До этого руководство области потребовало закрыть на новогодних каникулах, чтобы среди детей не распространялась инфекция.

ПЯТЬ ПАССАЖИРОВ S7 НЕ СМОГЛИ УЛЕТЕТЬ ИЗ НОВОСИБИРСКА

На борту самолета авиакомпании «Сибирь» не оказалось свободных мест. Сейчас в произошедшем разбирается транспортная прокуратура. Кроме того, разбирается еще один инцидент: в здании аэропорта из-за технической накладки собралась толпа пассажиров. Людей в пунктах досмотра было значительно больше, чем разрешено по нормам.

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