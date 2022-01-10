Сибирячка застряла с котом в «Толмачево», купив билет на «несуществующее» место

Сибирячка застряла в «Толмачево» вместе со своим котом. Фото: предоставлено Евгенией

Сибирячка застряла в «Толмачево» вместе с котом, из-за ошибки авиакомпании. В понедельник, 10 января, Евгения со своим питомцем Крисом несколько часов провела в аэропорту, потому что выяснилось, что ее билет был оформлен на «несуществующее» место.

— Я купила билет через колл-центр, мне пришло оповещение, что все в порядке, билет оформлен и пришел его номер. И я со спокойной душой отправилась в аэропорт. А уже там меня ждал такой неприятный сюрприз: мне сказали, что места для меня в самолете нет! — рассказала КП-Новосибирск Евгения. — То есть, оператор мне сказала, что в списках пассажиров я как бы есть, но вот кресла, на котором я должна сидеть — просто нет. И полететь я, соответственно, не могу.

Из-за чего конкретно у авиакомпании случилась подобная накладка, сибирячка не знает. Вместе с ней по этой же причине застряли еще четыре человека. Сейчас в произошедшем уже разбирается транспортная прокуратура, а КП-Новосибирск направила запрос в авиакомпанию S7, чтобы выяснить, как такое могло случиться.

— Я сама родом из Новосибирска, но сейчас живу в Москве. Здесь я уже продала жилье и прилетела забрать своего кота, чтобы отвезти его к родителям в Сочи. Специально даже продлила себе для этого отпуск. А тут такая ситуация. Когда все это произошло, я стала звонить в авиакомпанию, в надежде, что удастся эту проблему как-то решить, — рассказывает женщина. — В аэропорту мы вместе с котом просидели почти полдня. Но все, что мне предложили авиалинии — либо стыковочные рейсы, где перелет займет очень много времени, и его не выдержу ни я, ни тем более кот, либо вернуть деньги. Но вот только почему-то вернуть мне хотят пять тысяч, хотя билеты мне в сумме обошлись в 16 с лишним тысяч. И еще я потратила свои мили — на билет для кота, в деньгах он обошелся бы мне тысячи в четыре.

Сегодня сибирячка отправилась ночевать к знакомым, а что делать дальше — пока не знает. Отпуск у женщины кончается, кота необходимо отвезти в Сочи. От авиакомпании пока никаких новых предложений по решению проблем не поступало, а покупать билеты на другой самолет — очень дорого. Полет на ближайшем рейсе, по словам девушки, может обойтись ей в 60 тысяч рублей.

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Сейчас в произошедшем разбирается прокуратура (подробнее).

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