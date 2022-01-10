Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 11 января 2022 года: когда придет пятая волна, школьников протестировали на ковид

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 11 января 2022 года таковы: по всей области снижается число заболевших, а выздоравливают все больше пациентов. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 225 человек.

Статистика по коронавирусу улучшилась в последние дни. Фото: yandex.ru/covid19/stat

ПЯТАЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА

Новый штамм коронавируса «омикрон» захватит Новосибирскую область в январе, заражая со стремительной скоростью даже тех, кто уже переболел или вакцинировался. Об этом предупреждают новосибирские вирусологи. Более того, по их прогнозам, появится много новых штаммов.

НАЧАЛИ ДЕЛАТЬ ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС ШКОЛЬНИКАМ

В Новосибирске ученикам 11-х классов из десяти школ сделали ПЦР-тесты на ковид. Провели тесты по распоряжению Роспотребнадзора. Пока что среди новосибирских школьников, больных ковидом или ОРВИ, не выявили

СНЯЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТУ ДЕТСКИХ ЦЕНТРОВ

Детские комнаты и парки развлечений заработали с 10 января. До этого руководство области потребовало закрыть их на новогодних каникулах, чтобы среди детей не распространялась инфекция.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 225 человек

Количество пациентов в реанимации: 246 человек

Масочный режим: продлен до 1 апреля 2022 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: проходят плановые осмотры.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: работают по ночам, но персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса. На входе взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Концерты: зрители должны соблюдать масочный режим социальную дистанцию. Наполняемость залов — 70 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов — 70 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

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