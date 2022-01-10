Последние новости на 10 января 2022 года: 40-летняя женщина умерла от коронавируса, рейс в Нур-Султан задержали на 8 часов

Рейс из Новосибирска в Нур-Султан задержали на 8 часов. Фото: стоп-кадры из историй okean.chekh

Мы собрали последние новости Новосибирска на 10 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 40-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА УМЕРЛА ОТ КОРОНАВИРУСА

За сутки скончались пятеро мужчин в возрасте от 57 до 83 лет и восемь женщин в возрасте от 40 до 92 лет. Всего на 9 января 2022 года в регионе от коронавируса умерло 4 345 человек. Всего в области COVID-19 с начала эпидемии заразились 97 197 человек, а за последние сутки их прибавилось 230.

В НОВОСИБИРСКЕ УСТРАНИЛИ КОММУНАЛЬНУЮ АВАРИЮ НА ЧАПЛЫГИНА

В центре Новосибирска 8 января вода затопила котлован строящегося дома и зашла в подвал недостроенного здания. На месте аварии разрушился асфальт, а прокуратура начала проверку. К 9 января аварию устранили, в 117 домах на улице Чаплыгина восстановили отопление. Проезд на месте порыва трубы будет запрещен еще около 10 суток.

РЕЙС ИЗ НОВОСИБИРСКА В НУР-СУЛТАН ЗАДЕРЖАЛИ НА 8 ЧАСОВ

Рейс КС 7996 авиакомпании Air Astana из Новосибирска в Нур-Султан задержали на 8 часов. Паспортный контроль люди начали проходить только спустя 6 часов ожидания. Самолет вылетел в 13:05, а должен был отправиться в 4:25. Рейс перенесли из-за того, что борт с большой задержкой добрался в Новосибирск из Казахстана.

НАЗВАН РАЙОН НОВОСИБИРСКА С САМЫМИ ДЕШЕВЫМИ КВАРТИРАМИ В НОВОСТРОЙКАХ

Самую дешевую квартиру в Новосибирске можно купить в новостройке Первомайского района всего за 81,8 тысяч рублей за квадратный метр. Цена выше в Ленинском и Калининском районах. Дороже всего обойдется квартира в новостройке Железнодорожного района, там квадратный метр стоит 134,5 тысяч рублей.

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