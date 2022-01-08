Борьба за цены, исламисты-радикалы или пьяный дебош? Что вывело людей на улицы Казахстана

Житель российского аула смотрит новости о беспорядках в Казахстане. Фото: Виктория МИНАЕВА

Беспорядки в Казахстане разорвали связь между родными. Брат в Павлодаре, сестра в Новосибирске, мать в Алма-Ате, сын в Омске - это обычная ситуация. Особенно эта разорванная связь ощущается у границы Россия-Казахстан. Оттуда – наш репортаж.

«ЭТО НЕ МОЙ НАРОД, А БОРОДАЧИ-РАДИКАЛЫ»

Из российского аула Карасарт (Новосибирская область) сразу после армии уехал в Казахстан молодой парень. Окончил там вуз и устроился в полицию. Прошло 10 лет, сейчас он служит в Нур-Султане, который еще недавно назывался Астаной. Мама – Марина Кушербаева – осталась в России. Узнав о столкновениях по ту сторону границы, она бросилась звонить сыну.

Аул Карасарт находится в Карасукском районе Новосибирской области. Почти все жители аула — казахи. Фото: Виктория МИНАЕВА

- А телефон его недоступен. Звоню снохе, детям, всем... Нет связи! А по телевизору показывают, что там творится, что полицейским отрезают головы. Очень страшно, - рассказывая, Марина снова плачет. – Потом сын вышел на связь, успокоил: «Мама, у нас тут все спокойнее. Не так, как в Алма-Ате».

Но сердце матери не на месте, переживает. Марина работает в селе Карасарт культорганизатором. Фактически – заведует местным клубом. Стены украшены новогодними картинками, снежинками, мишурой. В голове у нее не укладывается, как новогодние праздники превратились в черные дни.

Марина Кушербаева переживает за сына, который служит в полициии в Нур-Султане. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Мой народ на такое не способен. Это делают террористы натуральные, - говорит Марина. – Просто даже не казахи, а эти бородачи-радикалы! Некоторые даже по-казахски не говорят! Их где-то подготовили и заслали в Алма-Ату.

- Но ведь на улицы вышли точно не одни террористы.

- Мы, казахи – очень наивный народ. Вот эту наивность и использовали. Часть людей вышла на улицы против роста цен, против бедности. Ну, вы посмотрите, как в России. У нас платят многодетным, материнский капитал… На детей по десять тысяч выдавали. А там такого нет. Нет социалки. И цены растут. А тут еще и коронавирус, от которого все устали. В итоге люди хотели выйти и высказать свое мнение, а получилось... Их использовали!

Новогоднее настроение в местном клубе омрачили новости из соседней страны. Фото: Виктория МИНАЕВА

«МОЛОДЕЖЬ ПРОСТО НЕ ЗНАЕТ, КАК БЫЛО РАНЬШЕ»

Вряд ли можно осуждать казахов за возмущение, которое вызвали проклятые цены на газ. Тут же люди припомнили и кумовство («У Назарбаева вся родня у власти!»), и притеснения демократии («В органы власти людей не выбирают, а назначают. И тут снова кумовство!»). Но это был фитилек. Теперь все более очевидно, что кто-то вовремя успел подложить к нему бомбу. Кто? Такой вопрос задаем главе приграничного Карасукского района Александру Гофману. Он много раз бывал у соседей – в Казахстане.

- Еще во время перестройки Казахстан пережил шоковую терапию, - говорит Александр Гофман. - Колхозы, которые находились рядом с нашей границей - были миллионерами, сверхрентабельными. А превратились в руины. Все пошло прахом. Смотреть на то, что там произошло в период перестройки, вообще страшно. По идее, люди тогда могли протестовать, это было бы понятно. Но ведь этого не произошло, - рассуждает глава, подразумевая, что сейчас в Казахстане – не худшие с точки зрения экономики времена.

Карасук — райцентр, который находится рядом с границей.Глава этого района удивлен, что казахи вышли на улицу не после развала Союза, а именно сейчас. Фото: Виктория МИНАЕВА

Назарбаева с его культом личности и недотранзитом власти можно любить, или недолюбливать. Но уровень жизни в стране вырос – это факт.

- Я как сосед удивлен, что такое допустили. Думаю, сыграло роль и то, что сменилось поколение. Спустя тридцать лет молодежь не знает, как было раньше, - говорит Гофман. - Я думаю, то, что там происходит - это продолжение тех же попыток, что были на Украине и в Белоруссии.

СОЦСЕТИ И АЛКОГОЛЬ

Павловка – так называется и контрольно-пропускной пункт на границе, и местная деревня. Стоит, можно сказать, на границе. Настолько близко к Казахстану, что мобильные телефоны в замешательстве: то они показывают роуминг, то – сделаешь пару шагов – снова принимают сигнал от российской вышки.

Российское село у самой границы с Казахстаном. Фото: Виктория МИНАЕВА

Айгуль Мамаева работает в российской Павловке учителем математики. А ее сестра учит детей в казахстанском Павлодаре. Российская учительница подтверждает, что в Казахстане люди зарабатывают не хуже. По крайней мере – в образовании. Айгуль тоже заступается за репутацию ставшего опальным елбасы.

- После развала Советского Союза была разруха, и он поднимал страну можно сказать с нуля. Там электричество выдавалось по времени, телевидения не было. А сейчас - развитое государство, - говорит учительница. – Многие казахи туда переехали. Кто-то решил ехать, когда страна стала платить подъемные казахам, возвращающимся на свою историческую родину. Моя сестра, родня мужа решили, что там больше возможностей для развития. Уехали.

- А вы?

- Мы с супругом – истинные россияне. Решили остаться, - улыбается учительница.

- Вы хвалите, как изменилась жизнь в Казахстане. Но народ-то вышел на улицы.

- Когда ТикТок заполонили видео с поджогами и мародерством, у меня сложилось ощущение, что это – молодежь бунтует, - говорит Айгуль. – Все еще происходило на фоне праздничного настроения. То есть - выходные, алкоголь, пить не умеют. Те митинги, которые планировали провести мирно, подхватили и превратили в волну агрессии. Я думаю, праздники и алкоголь роль сыграли.

«ДАВАЛИ ДЕНЬГИ ЗА МИТИНГИ»

Активность молодежи может объясняться не только алкогольной эйфорией, но и жаждой наживы. Есть версия, что участие в беспорядках оплачивалось.

Такую версию выдвигает Юлия Лазарева – новосибирский юрист, которая занимается вопросами переселения. На Новый год она уезжала в Павлодар, и вернулась только вечером 8 января.

- В Казахстане в последнее время очень возросли цены на все. И очень многие люди недовольны, что подорожали бензин, продукты, коммунальные платежи. Особенно пострадали незащищенные люди в сельской местности, - подтверждает Юлия экономическую подоплеку митингов. Но называет и другую. - Есть сельские бедные аулы. Туда приезжали люди, и платили молодежи, которая нигде не работает, не учится – за деньги приглашали на митинги. Им платили – они ехали. Конкретно кто-то ездил по деревням и агитировал молодежь.

Алма-Ата после погромов. Фото: REUTERS.

Подкуп митингующих обсуждают жители Павлодара. Ложный это слух, или истина – наверняка, скоро прояснится. Слишком уж много участников. Но, если даже отбросить в сторону погоню за барышами от организаторов, мародеры все равно свои серебряники поимели – разграбив магазины.

- Когда начались беспорядки, у меня дочка-подросток пошла гулять в центр Павлодара. Она мне звонит и говорит: «Мама, здесь столько людей в центре собирается, машины бросают и идут куда-то». Я говорю: «Быстро домой!» Она пришла, и через час буквально началась стрельба, сотрудники стали применять дымовые шашки. Начались разграбления. В Павлодаре не так, как в центре, но тоже, - рассказала КП-Новосибирск Юлия. - Мародеры проникли в ЦУМ: если в кассе деньги есть, или на витринах товары, мобильные телефоны – просто забирают и все.

Основной удар мародеров пришелся по Алма-Ате. Фото: REUTERS.

- А кто может стоять за всем этим? Кому нужно собирать ту же молодежь и подкупать ее?

- В Казахстане же - кланы. Мое предположение – идет передел власти между ними.

Что у нас – в сухом остатке? Вполне может быть, что в рецепте приготовления протеста сыграли роль и соцсети, и революционные настроения селян, и погоня за лишней тысячей тенге, и эйфория молодежи, сдобренная горячительными напитками. Похмелье, похоже, уже наступило и будет как никогда тяжелым.

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