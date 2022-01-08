Последние новости Новосибирска на 8 января 2022 года: дочь расследует убийство отца, умер экс-полпред в Сибири

Последние новости Новосибирска на 8 января 2022 года. Фото: https://mil.ru// предоставлено героями публикации

Мы собрали последние новости Новосибирска на 8 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

ДОЧЬ РАССЛЕДУЕТ УБИЙСТВО ОТЦА

Сибирячка Анна ищет убийц,, которые снв избили ее отца. Трагедия произошла в ночь на 3 января за магазином «Богатырь» в Ленинском районе. Утром прохожие обнаружили труп 61-летнего мужчины без признаков жизни. Погибший недавно устроился на работу охранником, однако сам был не конфликтным человеком. Анна вместе с полицией ищут очевидцев происшествия.

ЭКС-ПОЛПРЕД УМЕР ОТ КОРОНАВИРУСА

В Москве в возрасте 75 лет умер Анатолий Квашнин — бывший полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе. В 1994 году Анатолий Квашнин был назначен командующим Объединенной группировкой войск в Чеченской Республике, через год в звании генерал-полковника возглавил Северо-Кавказский военный округ. С 1997 по 2004 год Квашнин возглавлял Генштаб вооруженных сил РФ, после был уволен в запас и назначен полпредом в Сибири. Предварительно, причиной смерти генерала назвали коронавирус.

СОБАКА ИСКУСАЛА 6-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА

Инцидент случился в одном из сел Черепановского района. Вечером 5 января ребенок возвращался домой от соседей, когда на него накинулся спаниэль. Пес прокусил ребенку ногу, сильно напугал мальчишку — тот до сих пор не может нормально спать по ночам. Хозяин пса даже не извинился и отпускает своих питомцев на самовыгул.

МАССОВАЯ ДРАКА КУРЬЕРОВ

Новосибирцы засняли массовую драку с участием курьеров из доставки «Самоката» — в их форму были одеты участники. На место вызвали полицию и «Росгвардию», но участники конфликта уже разбежались. Теперь полицейские ищут зачинщиков, сама компания пока никак не прокомментировала инцидент.

СПАСЕННОЙ ХАСКИ НАШЛИ ХОЗЯЕВ

Ветеринары вылечили искалеченную хаски Мэй, а зоозащитники нашли ей новый дом. Полгода назад двух собак спасли и забрали в приют, хаски тяжело болела бабелиозом — болезнью, вызванной укусами клещей. Новые хозяева нашлись в Барнауле — и рады собаке.

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