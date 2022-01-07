«Сын прихрамывает, по ночам плачет»: в Новосибирской области собака прокусила ногу 6-летнему мальчику

У мальчика на ноге остались следы укусов. Фото: Мария ЛЕНЦ / предоставлено героиней публикации.

В небольшом поселке Черепановского района собака напала на 6-летнего мальчика Егора вечером 5 января. Мать ребенка, Маргарита, тогда была в гостях в соседнем двухквартирном доме, где в одной квартире живет пожилой мужчина-инвалид, а в другой — хозяин двух собак. Женщина уверяет: собаковод за своими питомцами не следит, из-за чего и пострадал ее сын.

— Я ухаживаю за пожилым соседом, позавчера была у него в гостях. Егор вечером вышел из нашего дома и пошел ко мне, тут недалеко совсем. Только я успела выйти на крыльцо, чтобы его встретить, как одна из собак, спаниель, перепрыгнула через забор, кинулась на него и начала грызть. Это произошло за считанные секунды. Собака прокусила ему ногу. Я позвонила в районную больницу, чтобы поехать, но нам сказали обработать укус перекисью и перевязать бинтом. А сын прихрамывает, по ночам плачет, потому очень сильно испугался, — рассказала КП-Новосибирск Маргарита.

По словам женщины, спаниель раньше проявлял агрессию к людям, но никогда не кусал. А хозяин собак никогда не выгуливал животных на поводке, они всегда бегают по улицам без его присмотра.

— До хозяина и дозвониться, и достучаться невозможно. Я хотела с ним тогда поговорить, но он на контакт не пошёл. Пришлось обращаться в полицию. С ним пообещали провести профилактическую беседу. До суда я дело доводить не хочу, просто надо, чтобы человек понял, что собаки, за которыми не следят, опасны, тем боле для детей, — делится Маргарита.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

— Полиция должна не только рассмотреть этот вопрос, но также обязательно должна отправить мальчика на медицинское обследование, чтобы определить тяжесть повреждений. Во-вторых, поскольку мальчику причинен вред, есть основания для предъявления исковых или пока претензионных требований к соседу, чтобы он возместил ущерб. Но, как понимаете, требовать возмещения ущерба можно только через суд.

Соседу, согласно закону «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», может грозить административная ответственность за выгул собак без поводков и намордников штраф от 1000 до 3000 рублей. А данный инцидент с собакой, перегнувшей через забор, к выгулу не относится, и, к сожалению, правил содержания собак внутри земельного участка или дома в наших законах не существует. Поэтому если мать ребенка не хочет доводить дело до суда, то и никакой ответственности сосед в данной ситуации не понесет, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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