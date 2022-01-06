Последние новости Новосибирска на 6 января 2022 года: семья попала в больницу с отравлением после отдыха в коттедже с бассейном, 25% ковидных коек оказались свободными в регионе

Рассказываем последние новости Новосибирска на 6 января 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 6 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашем материале.

СЕМЬЯ НОВОСИБИРЦЕВ ПОПАЛА В БОЛЬНИЦУ С ОТРАВЛЕНИЕМ ПОСЛЕ ОТДЫХА В КОТТЕДЖЕ С БАССЕЙНОМ

Семья новосибирцев из 9 человек арендовала коттедж на улице Переселенческой улице. Сибиряки отдыхали: жарили шашлыки, купались в бассейне. После воды всем стало плохо — появились кашель, сопли, одышка, слезотечение. После этого в больницу попала мать с тремя детьми. Остальные пострадавшие тоже чувствуют недомогание. По предварительным данным, новосибирцы отравились парами хлора в бассейне. Проверку инцидента проводит прокуратура, а следователи возбудили уголовное дело.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 25% КОВИДНЫХ КОЕК ОКАЗАЛИСЬ СВОБОДНЫМИ

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области, посетившая инфекционный госпиталь в Краснообске. По ее словам, заболеваемость ковидом в регионе снижается, однако расслабляться пока рано.

ДВОЕ ПОДРОСТКОВ СПАСЛИ БЕРЕМЕННУЮ КОСУЛЮ ОТ ГИБЕЛИ

Под Новосибирском в районе села Бибиха двое подростков, Илья и Иван, заметили застрявшую в заборе косулю. При помощи домкрата ребята раздвинули прутья и помогли животному выбраться. Уставшая косуля пришла в себя и убежала в лес.

НОВОСИБИРЕЦ РАЗГРОМИЛ ДЕСЯТОК МАШИН В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ

Дебошир с продолговатым предметом прошелся по дворам и разбил им припаркованные авто. Таким образом злоумышленник испортил минимум десяток машин. Потом, по ловам очевидцев, он вломился в цветочный киоск и кинулся на персонал. Полиция разбирается в случившемся.

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