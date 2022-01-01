Последние новости Новосибирска на 1 января 2022 года: сибирский Левша сделал крошечные снежинки, «оливье» подорожало в два раза

Крохотный рисунок внутри елочной игрушки. Фото: стоп-кадр из видео.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 1 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

ГОД С «КОМСОМОЛКОЙ»

2021 год был богат событиями, хорошими новостями и не только. Мы вспомнили самые громкие ЧП, радостные вести и примеры необыкновенных людей из Новосибирска и области.

ЦИРК В ЛЕДОВОМ ГОРОДКЕ

На Михайловской набережной открылся ледовый городок: он посвящен100-летию со дня рождения Юрия Никулина. Фигуры цирковых животных, домик Деда Мороза, лабиринты и, конечно, много горок порадуют горожан.

ИНФЛЯЦИЯ ПО «ОЛИВЬЕ»

Аналитики Новосибирскстата выяснили, что стоимость салата «оливье» выросла почти в два раза с 2011 года. За десятилетие картофель стал дороже в 2,9 раза, майонез — в 2,4 раза, а яйца — в 2,3 раза.

ПОДАРОК ОТ ГЛАВНОГО ЛЕВШИ ГОРОДА

Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин сделал миллиметровые елочные игрушки в виде снежинок, а в центр поместил крохотные рисунки новогодних атрибутов. «Новосибирский левша» очень тонкой кистью нарисовал праздничную елку и колокольчик.

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