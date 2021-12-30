Кошмар перед Новым годом: 21 год назад взрыв газа разрушил дом на улице Степной

31 декабря 2000 года произошла трагедия сродни той, что позже прогремела в Магнитогорске. Фото: Владимир Зинин / ТАСС.

21 год прошел со времен трагедии на улице Степной в Новосибирске. В Магнитогорске 18 годами позже 31 декабря предпраздничную суету тоже омрачил взрыв газа в жилом доме, пусть и гораздо меньшего масштаба. Погибших на улице Степной было в разы меньше — 5 человек — да и вести о ЧП не распространились далеко за пределы области. Но жители улицы до сих пор помнят, как ушли на рынок, готовясь к застолью, а вернулись уже на руины собственного дома.

«МОРОЗ, ВСЕ В КРОВИ — КАК НА ВОЙНЕ»

Внешний вид пятиэтажки № 64 сегодня совсем не напоминает о ее прошлом: аккуратные панели фасада, выкрашенные в бежевый цвет, такие же, как у остальных хрущевок в ряду. Узнать о событиях 20-летней давности можно из рассказов немногих старожилов, которые не потеряли квартиру после взрыва и отважились не переехать куда-то, где ничто не напоминало бы об ужасе.

Фото: дабаев дом

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В доме сделали ремонт, следов трагедии не осталось.

Фото: Даба ДАБАЕВ

- Я, когда вспоминаю, не могу… Все в крови, всех выгнали, мороз -30. Это как война… Очень страшно. Я помню лица всех погибших: две девочки, двое мужчин и бабушка, которая держала в доме куриц и собак. Рвануло в ее квартире. Потом несколько лет родители тех девочек во дворе стол накрывали, устраивали поминки, — рассказала КП-Новосибирск жительница дома Мария Егоровна. — Мою квартиру тоже немного тряхнуло: в ванной посыпалась плитка, в комнате появилась трещина.

Жители вспоминают, что хозяйка кур скончалась в реанимации, а ее питомцы еще долго бегали по улице как ни в чем не бывало. Остальных погибших нашли спасатели. То, что дом был построен в 1960-х годах из прочных материалов, спасло остальных. Будь он более хрупким, стены просто сложились бы, и неизвестно, сколько человек оказалось бы погребено под завалами.

НОВЫЙ ГОД В СПОРТЗАЛЕ

Потрясение новосибирцев не утихало еще и из-за того, что через несколько часов должен был наступить Новый год. Как теперь отмечать праздник? И где? Без малого 200 человек сначала собрали в ближайшей школе № 175, а потом отвезли в спорткомплекс «Заря».

- Люди накрывали столы прямо в зале — в дом никого тогда не пускали. Нам повезло, мы уехали гостить к родным. Только на Рождество смогли в подъезд зайти. Полиция все охраняла и пропускала только жильцов, — вспоминает тот Новый год жительница пятиэтажки Светлана Троицкая.

Фото: дабаев дом 2

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Немногие жильцы дома хотят вспоминать об ужасе.

Фото: Даба ДАБАЕВ

В январе на помощь пострадавшим пришла мэрия: 30 семьям, лишившимся квартир, помогла найти новое жилье, закупить одежду, продукты, оплатить похороны, поминальные обеды, а также лечение пострадавших. Столовая школы № 175 две недели без перебоя кормила ликвидаторов аварии. А к середине весны 2001 года дом полностью восстановили. Кажется, теперь боль и страдания остались позади…

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