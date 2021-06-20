Андрей Травников рассказал о приоритетах работы «Единой России» на ближайшие годы, которые обозначил президент

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал итоги XX Съезда «Единой России», в котором приняли участие Президент России Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты съезда.

- Мы приступаем к формированию предвыборной программы партии, и ориентиры обозначены. Фактически сегодня на съезде было обнародовано второе послание президента. Владимир Владимирович выступил с новыми инициативами, и они по сути дела продолжают основные тренды послания прошлого года и нынешнего. Основа - это социальная составляющая. Прозвучали новые инициативы, особенно касающиеся поддержки семей, материнства и детства, - подчеркнул Андрей Травников.

Президент России Владимир Путин. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Говоря о том, что благополучная и крепкая семья с детьми - это и есть будущее России, Владимир Путин напомнил, что уже принятые решения нужно постоянно дополнять, настраивать и расширять. На существующей основе следует сформировать целостную, эффективную систему поддержки малообеспеченных семей с детьми, заявил глава государства.

Кроме того, президент предложил выделить регионам дополнительные средства - 30 миллиардов рублей - на ремонт дорог. Первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат «Единой России» от Новосибирской области Александр Жуков считает, что для жителей Новосибирска и сельских районов области качество дорог - одна из самых главных проблем.

- В прошлом созыве довольно много удалось сделать относительно ремонта дорог, но предстоит сделать еще больше. Состояние дорожного полотна абсолютно не устраивает жителей региона, и важно, что президент уделил этому особое внимание, - сказал Александр Жуков.

Первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Подводя итоги прошедшего съезда, депутат Госдумы РФ от «Единой России» Виктор Игнатов отметил, что и федеральный список «Единой России», и кандидаты, которые будут представлены на одномандатных округах, - это все победители предварительного голосования.

- Как мы и предполагали, Новосибирская область объединяется с Омской. Возглавляет наш территориальный список губернатор Новосибирской области Андрей Травников, вторым идет депутат Госдумы Александр Жуков, на третьем месте - мэр Омска Оксана Фадина. Вторая часть съезда, на которой будет окончательно утверждена программа партии, состоится в августе. Исходя из всех выступлений Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Сергея Шойгу, который возглавил общефедеральную пятерку партийного списка, будет сформирована основа предвыборной программы. Кроме того, на округах пройдет обсуждение всех ее направлений. Важно, чтобы интересы Новосибирской области были отражены в общефедеральной программе, - пояснил Виктор Игнатов.

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Виктор Игнатов. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Депутат также добавил, что по итогам работы с жителями на округах в ближайшие два месяца будут собраны предложения, пожелания, наказы, которые помогут понять, что люди хотят изменить в своем районе, городе и в целом на федеральном уровне.

Напомним, что 19 июня состоялся съезд «Единой России» в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. В нем принял участие президент Владимир Путин.

Делегаты утвердили список кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой партия обеспечила исчерпывающие меры для безопасности участников мероприятия. Число делегатов и гостей было сокращено втрое, накануне все они прошли ПЦР-тестирование. Участники были обеспечены защитными масками. Все помещения, где проходило мероприятие, регулярно дезинфицировались.

19 июня состоялся съезд «Единой России» в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

СПРАВКА «КП»

19 июня «Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва по одномандатным округам (Новосибирская область):

Новосибирский избирательный округ № 135 - Олег Иванович Иванинский;

Центральный избирательный округ № 136 - Дмитрий Иванович Савельев;

Искитимский избирательный округ № 137 - Дмитрий Анатольевич Старостенко;

Барабинский избирательный округ № 138 - Виктор Александрович Игнатов.