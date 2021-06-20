Последние новости Новосибирска на 20 июня 2021 года: депутат пострадал в авиакатастрофе на Танае, на заводе загорелись покрышки

Рассказываем последние новости Новосибирска на 20 июня 2021 года. Фото: ГУ МЧС по НСО // предоставлено очевидцами.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 20 июня 2021 года: обо всех самых важных событиях в городе вы узнаете из нашей подборки.

В НОВОСИБИРСКЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА СЛУЧИЛСЯ КРУПНЫЙ ПОЖАР

В субботу, 19 июня, на территории завода им. Кузьмина, загорелись покрышки. Они находились вплотную к цеху по производству резины. Огонь распространялся по территории, взрывались газовые баллоны. Пожарны ликвидировали возгорание на площади свыше 1000 квадратных метров.

ПРИ КРУШЕНИИ САМОЛЕТА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОГИБЛИ 4 ЧЕЛОВЕКА

В Промышленновском районе Кузбасса произошло жуткое ЧП. Там, утром в субботу, 19 июня, рухнул самолет L-410. По последним данным, на борту воздушного судна было 19 человек. Сейчас известно о четырех погибших - жертвами авиакатастрофы стали 2 инструктора и 2 члена экипажа. По время крушения в самолете находился депутат Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг - по предварительным данным, у него перелом ноги.

ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕР ИЗВЕСТНЫЙ НОВОСИБИРСКИЙ РАДИОВЕДУЩИЙ ПАВЕЛ ЛЕВИН

Ведущий новосибирского «Авторадио» Павел Левин попал в больницу 2 недели назад. Врачи диагностировали у него коронавирус. Родные и друзья всячески поддерживали мужчину в соцсетях, но болезнь оказалась коварной. В субботу, 19 июня, стало известно, что Павел Левин умер. Ему было 47 лет — меньше месяца он не дожил до своего дня рождения.

СИБИРЯЧКА НА ИНОМАРКЕ ВРЕЗАЛАСЬ В СТЕНУ ЖИЛОГО ДОМА

ЧП произошло на улице Северной в Новосибирске в ночь на субботу, 19 июня: девушка за рулем иномарки влетела в стену трехэтажного дома. По словам очевидцев, после ЧП виновница с места аварии скрылась. Сейчас водителя машины, получившей серьезные повреждения, разыскивает полиция.

В НОВОСИБИРСКЕ НА БЕРЕГУ ОБИ НАШЛИ МЕРТВОГО МУЖЧИНУ

Тело сибиряка обнаружили очевидцы в Заельцовском районе города: его вынесло на берег. Судя по кадрам с места ЧП, туп провел в воде несколько дней. Сейчас следователи устанавливают личность и возраст погибшего.

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