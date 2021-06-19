Последние новости Новосибирска на 19 июня 2021 года: чемпион мира покончил с собой, у пенсионеров украли миллион

Максим не дожил до своего дня рождения чуть больше двух недель. Фото: www.instagram.com/ishkeldin/
Мы собрали последние новости Новосибирска на 19 июня 2021 года. Самые важные события минувшего дня в подборке «КП- Новосибирск».
ШЕСТИКРАТНОГО ЧЕМПИОНА МИРА МАКСИМА ИШКЕЛЬДИНА НАШЛИ МЕРТВЫМ В ГАРАЖЕ
Стали известны новые обстоятельства гибели шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Максима Икшельдина. Как сообщил источник КП-Новосибирск, его нашли мертвым в гараже в дачном поселке Кудяряшовский. По предварительной версии, Максим покончил с собой.
СИБИРЯКИ СНОВА УВИДЕЛИ ДЫМ НА ВЗОРВАВШЕЙСЯ ЗАПРАВКЕ
Новосибирцы заметили дым на сгоревшей после взрыва заправке. В МЧС объяснили — пожарные до сих пор разбирают завалы и тушат отдельные угли, которые могли дать дым, ситуация находится под контролем.
АННА ТЕРЕШКОВА В ОТМЕНЕ ДНЯ ГОРОДА ВИНИТ НЕПРИВИТЫХ
Власти Новосибирска отменили празднование Дня города. Вице-мэр Анна Терешкова обвинила в этом непривитых горожан: она уверена, что если бы все заботились о своим здоровье, то такой ситуации не было бы.
АФЕРИСТКИ УКРАЛИ У ПЕНСИОНЕРОВ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
В рабочем поселке Сузун мошенницы под видом волонтеров из благотворительного фонда проникли в квартиру к пенсионерам. Пока пожилая женщина слушала стихи, которая читала одна из девушек, вторая залезла в шкаф и вытащила деньги. Супруги написали заявление в полицию.
ДВОРНЯЖКА ВМЕСТО КОРГИ
Сибирячка решила купить щенка корги и нашла продавца на сайте объявлений. Заводчица попросила 15 тысяч рублей, девушка согласилась и забрала щенка. Но вскоре щенок вырос размером почти с овчарку и оказался совсем не похож на породистого пса. Что сделала сибирячка с собакой — в материале «КП-Новосибирск».
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