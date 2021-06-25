Новосибирец украл деньги, отложенные семилетней девочке на реабилитацию

Мужчина забрал деньги, пока сибирячки не было дома. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА/предоставлено Натальей

Новосибирец украл 69 тысяч рублей, отложенные на реабилитацию семилетней девочки. Ребенку требовалась срочная операция на глаза, которой ждали больше года. Как мужчине удалось вынести деньги из квартиры и вернул ли он их — в материале КП-Новосибирск.

ВТЕРСЯ В ДОВЕРИЕ И ПОДРУЖИЛСЯ С ДЕТЬМИ

Александр* и Наталья познакомились полгода назад. Отношения закрутились быстро, и сибиряки стали жить вместе.

— У меня растут сын и дочь. У дочери косоглазие, требуется операция. Ее сделают бесплатно, но затем нужна реабилитация. Естественно, на это нужны деньги. Я работала продавцом-кассиром и откладывала понемногу. Смогла накопить 69 тысяч рублей, — рассказала КП-Новосибирск Наталья, пострадавшая.

Мужчина быстро втерся в доверие к матери-одиночке, нашел общий язык с ее детьми. Наталья уже начала планировать общее будущее, как любовный роман подошел к драматической развязке.

— Я уехала в гости к подруге, а когда вернулась — ни Сашиных вещей, ни денег уже не было. Телефон — недоступен… Я вызвала полицию и написала заявление, — продолжает сибирячка.

«ПРИШЕЛ И НАЧАЛ ИЗВИНЯТЬСЯ»

Женщина, хоть и отдала дело в руки правоохранителей, начала собственное расследование. Обзвонила всех знакомых и друзей бывшего. Так удалось выяснить, где скрывается бессовестный альфонс. Наталья собралась и поехала за деньгами.

— Когда он меня увидел, удивился. Стал что-то говорить, оправдываться. Я забрала свои деньги и уехала домой, — говорит женщина. — А через пару часов он пришел к нам и начал извиняться.

Наталья хочет забрать заявление из полиции и сжалиться над бывшим сожителем. Однако пускать его обратно в свою жизнь не хочет.

— Я не знаю пока, что мне делать. Поняла только одно: больше не смогу доверять мужчинам, — добавляет Наталья. — Радует лишь то, что дочку скоро вылечат и мы сможем спокойно пройти реабилитацию.

* Имя изменено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.