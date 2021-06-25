Новосибирец украл деньги, отложенные семилетней девочке на реабилитацию

Мужчина забрал деньги, пока сибирячки не было дома. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА/предоставлено Натальей
Новосибирец украл 69 тысяч рублей, отложенные на реабилитацию семилетней девочки. Ребенку требовалась срочная операция на глаза, которой ждали больше года. Как мужчине удалось вынести деньги из квартиры и вернул ли он их — в материале КП-Новосибирск.
ВТЕРСЯ В ДОВЕРИЕ И ПОДРУЖИЛСЯ С ДЕТЬМИ
Александр* и Наталья познакомились полгода назад. Отношения закрутились быстро, и сибиряки стали жить вместе.
— У меня растут сын и дочь. У дочери косоглазие, требуется операция. Ее сделают бесплатно, но затем нужна реабилитация. Естественно, на это нужны деньги. Я работала продавцом-кассиром и откладывала понемногу. Смогла накопить 69 тысяч рублей, — рассказала КП-Новосибирск Наталья, пострадавшая.
Мужчина быстро втерся в доверие к матери-одиночке, нашел общий язык с ее детьми. Наталья уже начала планировать общее будущее, как любовный роман подошел к драматической развязке.
— Я уехала в гости к подруге, а когда вернулась — ни Сашиных вещей, ни денег уже не было. Телефон — недоступен… Я вызвала полицию и написала заявление, — продолжает сибирячка.
«ПРИШЕЛ И НАЧАЛ ИЗВИНЯТЬСЯ»
Женщина, хоть и отдала дело в руки правоохранителей, начала собственное расследование. Обзвонила всех знакомых и друзей бывшего. Так удалось выяснить, где скрывается бессовестный альфонс. Наталья собралась и поехала за деньгами.
— Когда он меня увидел, удивился. Стал что-то говорить, оправдываться. Я забрала свои деньги и уехала домой, — говорит женщина. — А через пару часов он пришел к нам и начал извиняться.
Наталья хочет забрать заявление из полиции и сжалиться над бывшим сожителем. Однако пускать его обратно в свою жизнь не хочет.
— Я не знаю пока, что мне делать. Поняла только одно: больше не смогу доверять мужчинам, — добавляет Наталья. — Радует лишь то, что дочку скоро вылечат и мы сможем спокойно пройти реабилитацию.
* Имя изменено.
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