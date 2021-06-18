Цифра заговорила - МТС и Интекко запустили в Новосибирске остановки нового формата

Фото: компания «МТС».

Пассажирам общественного транспорта не нужно больше гадать, когда же придет нужный автобус: сколько минут осталось до его прибытия, подскажут цифровые остановки. Первые такие шесть павильонов появились на днях в разных районах Новосибирска, сообщает в своем аккаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Они установлены в рамках первого этапа совместного проекта МТС и ГК «Интекко» «Цифровые остановки». Остановочные модули нового формата с голосовым помощником и отслеживанием прибытия транспорта уже работают на остановках транспорта: «Даргомыжского», «Жилмассив Березовое», «Сергиево-Казанский храм» (Краснообск), «Сибирский Кадетский корпус» и «Склады» на Ключ-Камышенском плато. В ближайшее время будет введена в эксплуатацию остановка «Магазин Уют» - павильон с голосовым помощником, информационным интерактивным табло и камерами высокого разрешения «выйдет в эфир» на улице Дуси Ковальчук в течение месяца.

Удобное интерактивное табло выполняет роль коммуникационной панели с речевым интерфейсом, с помощью которого можно вызвать скорую или полицию, построить маршрут до выбранного пассажиром адреса, отобразить движения общественного транспорта и даже подать обращение в приемную мэрии. Бесперебойную работу интерактивного табло обеспечивает технология 5G-ready.

Фото: компания «МТС».

Цифровые остановки укомплектованы необходимыми для жителей и гостей города сервисами - в основу легла безопасность пассажиров. Четыре камеры высокого разрешения, установленные по периметру для круглосуточного видеонаблюдения, могут распознавать активность и лица на расстоянии 25 метров, что позволит диспетчеру отслеживать ситуацию внутри и вокруг павильона и принимать решение по вызову конкретных служб. Есть и привычная тревожная кнопка, сигнал с которой будет уходить в центр 112. Павильон остановки комфортно освещается светодиодами в темное время суток, в холодный сезон включается инфракрасный обогрев.

- Оборудование каждой из остановок поддерживает технологию 5G-ready, чтобы обеспечивать интерактивную связь с экстренными службами, мониторинг транспорта и видеонаблюдение. Лично попробовал в тестовом режиме - все работает!, - пишет Александр Соловенчук.

- На цифровой остановке пассажиры будут видеть всю информацию о прибывающих на остановку рейсах - номера автобусов, троллейбусов и маршруток, время их прибытия. Цифровой павильон обеспечит безопасность людей при любых обстоятельствах - правонарушения, погодные условия и даже ДТП. Конструкция из стали теоретически способна выдержать удар легкового автомобиля, - рассказал руководитель ГК «Интекко» Иван Крючков.

В пресс-службе МТС сообщили, что до 2022 года МТС и ГК «Интекко» планируют запустить второй этап проекта и установить следующий пул цифровых остановок в разных районах города.