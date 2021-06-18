Tele2 запускает образовательный портал

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

На портале Skill.Tele2 также доступны онлайн-курсы об управлении бизнесом, дизайне и маркетинге, тренинги личностного роста и обучающие материалы по общеобразовательным дисциплинам.

Для обучения на образовательном портале клиентам Tele2 потребуется зарегистрироваться на сайте skill.tele2.ru и выбрать интересующую тему. Большинство онлайн-курсов на портале Skill.Tele2 представлены бесплатно. Для специалистов, которым требуются более профессиональное и углубленное изучение предмета, доступны материалы по подписке. Лекции подготовлены опытными бизнес-практиками и преподавателями ведущих вузов страны, экспертами проектов Computer Science Centеr, Geek Brains, Stepik и «Лекториум».

Пользователи платформы Skill.Tele2 могут выбрать удобный график обучения и самостоятельно решать, сколько времени уделять прохождению курсов. В digital-пространстве не нужно подстраиваться под группу или преподавателя. Для закрепления знаний предусмотрены контрольные вопросы, тесты и практические задания.

На IT-курсах образовательного портала можно научиться писать операционные системы и приложения, узнать основы ведущих языков программирования – Java, C++, Kotlin, ознакомиться с операционными системами и алгоритмами или пройти видеокурс по работе с популярной платформой для создания блогов Wordpress. В разделе «Бизнес и управление» есть лекции об инвестициях, тайм-менеджменте, делегировании, сторителлинге, подготовке презентаций и публичных выступлений. Для дизайнеров доступны материалы от ведущих архитекторов и экспертов компьютерной графики по созданию коллажей в Photoshop, основам скетчинга, работе с популярным сервисом для разработки интерфейсов Figma. Раздел «Маркетинг» содержит онлайн-курсы о продвижении аккаунтов в соцсетях, развитии бизнеса с помощью таргетированной рекламы и event-менеджменте. Портал также предлагает учебные материалы по алгебре, геометрии, физике и другим общеобразовательным дисциплинам.

Для прохождения онлайн-обучения клиентам Tele2 нужно авторизоваться на сайте skill.tele2.ru, выбрать интересующую тему и записаться на курс. После этого станут доступны все бесплатные учебные материалы портала. Для платных курсов по подписке необходимо подключить услугу «Образовательный портал Tele2» с помощью USSD-команды *803#. В первые 24 часа подписка бесплатна, далее ее стоимость составит 9 рублей в сутки. Проходить онлайн-курсы можно с любого устройства: компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

- Сегодня в интернете появилось масса возможностей для получения дополнительных знаний. Многие образовательные ресурсы предоставили пользователям доступ к содержимому. Мы хотим, чтобы посетители образовательного портала Tele2 не только получали навыки, но и могли применить их на практике. Мы собрали самый актуальный и востребованный контент. Базовый набор курсов, представленный на нашей онлайн-платформе, закладывает фундамент для дальнейшей специализации и трудоустройства в IT-сфере, бизнесе, маркетинге, дизайне и других отраслях.