Как я была дежурной по переезду

Воспитанники школы юных железнодорожников. Фото: Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

В июне во всем мире отмечают День привлечения внимания к железнодорожным переездам. Сотрудники Новосибирского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги устроили в честь этой даты акцию, а помогли им воспитанники Детской железной дороги и студенты Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина. А журналист «Комсомолки» даже попробовала себя в непростой роли дежурного по переезду. Подробности - в нашем материале.

ПРИСЛУШАТЬСЯ К ДЕТЯМ

На переезде Заельцовский на Детской железной дороге в Новосибирске всегда интенсивное движение. Воспитанники школы юных железнодорожников с раннего утра раздают водителям памятки о поведении на железнодорожных переездах со словами «Берегите себя. Дома вас ждут дети».

- При всей кажущейся простоте Детская железная дорога - такой же вид железнодорожного транспорта с весом подвижного состава около 55 тонн. При скорости 5 - 10 км/ч его тормозной путь даже при экстренном торможении составляет от 10 до 20 метров. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем такую картину: водители автомобилей, пешеходы, велосипедисты, самокатчики и даже мамы с колясками нарушают правила безопасности. При закрытом шлагбауме, световой и звуковой сигнализации они перебегают пути перед движущимся поездом, - рассказала об актуальности проблемы начальник Детской железной дороги Юлия Романюк.

Сами школьники говорят, что водители очень удивляются, когда к ним подходят дети, но слушают их внимательно.

- Я участвовала в таких мероприятиях на железнодорожном переезде в селе Барышево, наши ребята ездили с такой же акцией в Искитим. Мне кажется, взрослые к детям больше прислушиваются, потому что у многих есть свои дочери и сыновья, и им очень важно, чтобы они были в безопасности. Водители нас воспринимают по-другому, они начинают понимать, как важно соблюдать правила, - поделилась Наталья Пироженко, ученица 3-го курса Детской железной дороги Новосибирска.

Водители слушали ребятишек очень внимательно. Фото: Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

На Бетонном железнодорожном переезде остановочной платформы Западная Площадка движение очень напряженное. Здесь провести акцию помогло руководство Госавтоинспекции Новосибирска. Сотрудник ГИБДД останавливал машины, а студенты Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина вручали водителям памятки. Лица водителей стоило видеть: беспокойство и ожидание неприятностей сменялись удивлением. А после пожелания беречь себя и доброго пути водители расплывались в улыбке. И кажется, двигались дальше уже чуточку осторожнее, чем прежде.

НЕПРОСТАЯ РАБОТА

Попробовать себя в роли дежурного по переезду пресс-служба Западно-Сибирской магистрали мне предложила на переезде 19-й километр, у остановочной платформы Матвеевка. Если честно, я всегда думала, что в этих милых домиках-будочках у шлагбаумов дежурные спокойно почитывают книги или отсыпаются. Как же я ошибалась...

На двери внутри помещения размещена надпись: «Дежурный по переезду, помни!!! От оперативности твоих действий зависят жизнь и здоровье людей!» На столе стоит черный телефон с буквами ДСП - это прямая связь с дежурным по станции. Рядом разлинованная тетрадь с ежечасными отметками температуры воздуха - они нужны ремонтникам для контроля зазора между рельсами. Металл в жару и холод ведет себя по-разному, и рельс удлиняется или укорачивается, из-за чего уменьшаются или увеличиваются зазоры между рельсами на путях.

Мой временный коллега - дежурный по переезду Андрей Гуров - собранный, внимательный. Его смена сегодня с 7.00 до 19.00, на переезде дежурный должен находиться круглосуточно. Конечно, мне не дают ничего нажимать и махать флажками. Но я бегаю рядом, и мои представления об этой работе как о спокойной и размеренной рассыпаются в прах.

Подходит начальник станции Инская Александр Малышев, смеется:

- У нас как раз вакансия есть, можете два месяца отучиться и приступать к настоящей работе!

И добавляет уже серьезно:

- Это хорошо, когда все идет своим чередом и на переезде спокойно. Но когда приближается поезд, нередко люди хотят быстренько протиснуться на машинах или пробежать на красный сигнал светофора. Бывает и такое, что люди оказываются в западне между плитами УЗП (устройство заградительное переездное - плиты, которые поднимаются у переезда под углом, чтобы машины не смогли проехать. - Ред.). А у дежурного один шанс мгновенно принять решение, от которого зависят здоровье и жизни людей. Нужно опустить плиты, чтобы выпустить машину из западни, причем так, чтобы другие автомобили не хлынули навстречу и человек действительно смог выбраться с переезда. Кого-то нужно придержать, кого-то - поторопить. И делать все это приходится очень быстро и четко.

После этих слов убеждаюсь, что работа действительно не для слабонервных и медлительных…

ЭКСПРЕСС-ОБУЧЕНИЕ

Андрей Гуров говорит, что летом работать психологически тяжелее из-за жары и более плотного потока автомобилей. Бывало, машины ломались прямо на путях или водители от страха и волнения терялись, да так, что руки-ноги отказывали. Приходилось останавливать поезда, предупреждать машинистов по радиосвязи.

Юные железнодорожники раздают памятки с правилами безопасности. Фото: Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Он показывает мне щитки с кнопками: это пульты управления переездом, отсюда можно управлять УЗП и включать заграждения. На расстоянии 50 метров от оси переезда по обеим его сторонам размещены светофоры. Когда нажимают кнопку «Включение заграждения», эти светофоры сразу загораются красным и срабатывает автоматическая остановка поезда. Причем машинисты даже не ждут этой автоматической остановки, а останавливают его сразу же в ручном режиме. Потому что железнодорожный переезд - это не шутки, если горит красный, нужно срочно тормозить.

Андрей Гуров рассказал про каждую кнопку на щитке и улыбнулся:

- Вот теперь вы кое-что знаете о профессии дежурного по переезду. Но учиться еще два месяца все равно придется!

Я благодарю за экспресс-обучение и радуюсь, что наконец-то могу выдохнуть и расслабиться. И думаю о том, сколько же нужно внимательности, собранности и спокойствия, чтобы здесь работать…

СКАЗАНО

«ПОЕЗД ЗА СЕКУНДЫ НЕ ОСТАНОВИШЬ

Заместитель начальника железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Евгений Дербилов отметил, что, к сожалению, несчастных случаев на путях Новосибирской области меньше не становится:

- В 2019 году было 4 ДТП, в 2020-м - 6 ДТП, в которых пострадали 7 человек, двое из них погибли. В этом году уже произошло 2 ДТП. Главная проблема: элементарные нарушения правил дорожного движения. Люди пытаются проскочить переезд, когда уже работает звуковая и световая сигнализация. Или не видят приближающийся поезд и не слышат его, потому что погружены в себя, наслаждаются музыкой в наушниках. Средний вес поезда - 4 тысячи тонн, движется он со скоростью 80 км/ч, и остановить его за секунды невозможно.

Чтобы лучше ощутить масштаб опасности, Евгений Дербилов предложил представить вместо поезда 81 танк Т-14, соединенный в одну линию жесткой сцепкой.