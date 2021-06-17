В Новосибирске партия «Новые люди» предложила вернуть всеобщие выборы мэров российских городов

Фото: партия «Новые люди».

Новые люди предложили вернуть всеобщие выборы во всех российских городах.

- Это поспособствует развитию местного самоуправления, а также повысит конкуренцию между претендентами на должность. Закон поможет усовершенствовать демократические механизмы в нашей стране, - говорится в пояснительной записке к законопроекту Новых людей.

Сейчас Новосибирск остается одним из немногих российских городов, где сохранились прямые всеобщие выборы мэра. А вот, например, в соседнем Кузбассе их отменили два года назад.

Эксперты подчеркивают, что там, где мэры не избираются, а назначаются, снижается стабильность системы муниципального управления.

- Если главу города назначили депутаты, то он ощущает себя чиновником, которому достаточно представить отчет в горсовете, а не ежедневно работать над решением проблем на территориях. Только в случае прямых выборов повышается личная ответственность градоначальника перед каждым жителем, - поясняет руководитель отделения партии «Новые люди» в Новосибирской области Дарья Карасева.

Дарья Карасева. Фото: партия «Новые люди».

Темой возвращения прямых выборов глав российских городов Новые люди занимаются не первый месяц. Эта проблема стала одной из основных, которую в нашем городе обсуждали эксперты во главе с экс-мэром Якутска Сарданой Авксентьевой. «Народный мэр» отметила, что только прямые выборы позволяют наладить диалог между местными властями и общественностью.

- Жители вправе не только знать, на что идут бюджетные деньги, но и сами участвовать в определении повестки. В этом контексте очень важны прямые выборы мэров, - подчеркнула Сардана Авксентьева. - В этом случае работодателями главы города становятся сами люди.

Законопроект Новых людей сначала рассмотрит Законодательное собрание Новосибирской области. Затем его перенаправят в Госдуму, где примут окончательное решение.