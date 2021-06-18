Последние новости Новосибирска на 18 июня 2021 года: инженера взорвавшейся заправки отправили под арест, взорвавшейся АЗС, вирусолог объяснил рост заболеваемости ковидом у 18-летних

Мужчину отправили под домашний арест. Фото: скриншот из видео/Юлия ПЫХАЛОВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 18 июня 2021 года: читайте обо всех самых важных событиях в регионе в нашей подборке.

В НОВОСИБИРСКЕ ИЗБРАЛИ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРУ С ВЗОРВАВШЕЙСЯ АЗС

В Новосибирске избрали меру пресечения инженеру взорвавшейся заправки. С

— Он будет находиться под домашним арестом в течение 2 месяцев, — сообщили в Центральном районном суде.

ВИРУСОЛОГ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ «ПОМОЛОДЕЛ» КОРОНАВИРУС

Новосибирский вирусолог объяснил, почему коронавирусом стали чаще болеть 18-летние.

— Прошли последние звонки и экзамены, на которых общались школьники, их учителя, родители. Это и есть главная причина всплеска заболеваемости в этой возрастной категории, — уверен Сергей Нетесов, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН

СИБИРЯЧКА СТАЛА СУРМАМОЙ, ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ ДОЛГИ АЛЬФОНСА

34-летняя Ирина раньше работала акушеркой, ради своего бывшего сожителя влезла в кредиты - купила ему машину, лодку. А мужчина просто исчез вместе с имуществом - он оставил женщину с 4-летней дочкой и долгами в полмиллиона рублей. Тогда она и задумалась о сурматеринстве. По условиям контракта она получила деньги и смогла оплатить все долги.

СИБИРЯЧКА ОТДАЛА СТАФФА НА ПЕРЕДЕРЖКУ, А ЕГО ПРОДАЛИ

Жительница Новосибирска искала своего стаффа Хайди целую неделю. Женщина отдала питомца на передержку, пока искала новое жилье. Мужчина, который забрал собаку, обманул сибирячку и продал Хайди на сайте «Юла». Только спустя неделю женщине удалось найти стаффа в другой семье и забрать домой.

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Сибирячка отдала дорогого стаффа на передержку, а его продали на Юле

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