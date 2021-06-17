Сибирячка отдала дорогого стаффа на передержку, а его продали на Юле

Хайди живет у Любови уже год. Фото:предоставлено Любовью Рощупкиной

Жительница Новосибирска Любовь Рощупкина искала своего стаффа Хайди целую неделю. Женщина сдала питомца на передержку, пока искала новое жилье. А оттуда собака пропала. Как ее удалось найти — в материале КП-Новосибирск.

БЕЗ ПЕРЕДНЕГО ЗУБА И В ОЧКАХ

Американский стаффордширский терьер Хайди появилась в семье Любови год назад. Женщина обожает эту бойцовскую породу.

— Когда мне исполнилось 18 лет, я купила первого стаффордширского терьера. Он прожил с нами 9 лет, а потом у нас в семье появилась Хайди. У меня на нее есть все документы и ветеринарный паспорт. Одна из особых примет собаки — пятнышко между ушками и черное пятно вокруг глаза, — рассказала КП-Новосибирск Любовь Рощупкина, хозяйка Хайди.

В начале июня у Рощупкиных случился переезд. Старую квартиру люди покинули, а новую съемную найти не успели. Встал вопрос, куда деть собаку. Сами хозяева ночевали у друзей, а Хайди пристроили на временную передержку.

— Я разместила объявление о поиске передержки в социальных сетях. Через пару часов мне позвонил мужчина и сказал, что готов присмотреть за Хайди. И условия были привлекательные: первые два дня — бесплатно, а потом — по 300 рублей за день. Мы встретились возле магазина «Маяк» на улице Волочаевской и отдали собаку. Договорились, что я ее скоро заберу, — объясняет женщина. — Я запомнила, что у него не было переднего зуба и на встречу он пришел в очках.

Мужчина выложил объявление о продаже стаффа. Фото:предоставлено Любовью Рощупкиной

КОЛЛЕГА ПОХВАСТАЛАСЬ

В день икс Любовь созвонилась с мужчиной, и он сказал, что готов вернуть Хайди. Женщина уже готовилась к встрече, но случайно увидела в телефоне объявление.

— Я зашла на сайт Юла и в рекомендациях абсолютно случайно увидела объявление о продаже нашей Хайди. Я ее узнала по пятнышку. Начали звонить этому мужику, с которым должны были встречаться, а телефон недоступен. Поехали по адресу, который был указан в объявлении, но там тоже никого не застали. Видимо, он снял эту квартиру на сутки. Мы пытались связаться с ним под видом покупателей, но он отключил и второй телефон, — продолжает Любовь.

Тогда женщина выложила объявление о поиске стаффа в социальных сетях и каждый день мониторила группы о животных-потеряшках.

— Пару дней назад со мной связалась женщина и сказала, что знает, где находится моя Хайди. Оказалось, что собаку за 8 тысяч рублей купила молодая пара. Новая хозяйка рассказала всем на работе о приобретении, хвасталась фотографиями, — говорит женщина.

Фото собаки Любови отправили в социальных сетях. Фото:предоставлено Любовью Рощупкиной

Любовь тут же позвонила новым хозяевам. Сначала те отнеслись к ее рассказу с недоверием.

— Поверили, когда я показала ветпаспорт Хайди. К тому же, как только они открыли нам дверь, собака начала вилять хвостом и радостно лаять. Признала нас! А я, когда посмотрела на нее, не смогла сдержать слез, — признается Любовь. — Хайди похудела на 3 килограмма, была вся в шишках из-за неправильного питания…

Сейчас стафф восстанавливается после приключений, которые пришлось пережить. Первые сутки собака только и делала что ела и спала. Любовь уверена, что стресс скоро пройдет. А мужчину, который по сути украл и перепродал пса, теперь будет искать полиция — семья, купившая чужого стаффа, собирается написать заявление в МВД.

Первые сути собака только ела и спала. Фото:предоставлено Любовью Рощупкиной

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