Последние новости Новосибирска на 17 июня 2021 года: избрана мера пресечения владельцу АЗС, в Новосибирской области мать душила собственную дочку

Мужчину заключили под стражу на 2 месяца. Фото: скриншот из видео/соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 17 июня 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе ситайте в нашей подборке.

ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦУ АЗС, ГДЕ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ

В Новосибирске в Центральном районном суде избрали меру пресечения владельцу взорвавшейся АЗС. Напомним, ЧП произошло 14 июня: пострадали 32 человека, 6 из них находятся в реанимации.

— Владельцу заправки избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца, — сообщили в Центральном районном суде. — Под стражей он будет находиться до 14 августа.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ МАТЬ ПЫТАЛАСЬ ЗАДУШИТЬ СОБСТВЕННУЮ ДОЧКУ

В Новосибирской области мать пыталась задушить дочку-первоклассницу. ЧП произошло в деревне Амба Колыванского района. По словам местных жителей, женщина выпила и разозлилась на свою дочку. Придя домой, она кинулась душить ребенка. В школе на шее у девочки заметили следы и вызвали полицию. Школьницу отправили в реабилитационный центр.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ ЖЕНЫ ГЛАВВРАЧА РАССКАЗАЛ, КАК РАСПРАВИЛСЯ С НЕЙ

Следователи выложили видео, на котором подозреваемый в убийстве жены главврача искитимской больницы рассказал о расправе над женщиной.

— Мужчина ударил пенсионерку по шее зубилом. После этого он связал ее и стал обыскивать дом. Когда нашел деньги и ценности, сбежал, — уточнили в СКР по Новосибирской области.

ШКОЛЬНИК, ВЕСИВШИЙ 115 КИЛОГРАММОВ, СКИНУЛ 30 КИЛО ПОСЛЕ ШУТОК ОДНОКЛАССНИКОВ

14-летний Лев Шахов — школьник из Новосибирска. Еще недавно парень любил бабушкины пирожки и не представлял себе жизнь без пиццы. Но после шуток одноклассников восьмиклассник пошел в спортзал и начал худеть. Свою историю он рассказал корреспонденту КП-Новосибирск.

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