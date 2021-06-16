Подозреваемый в убийстве жены главврача искитимской больницы рассказал о расправе над ней

Подозреваемый в убийстве жены главврача рассказал, как расправился с женщиной. Фото: СКР по Томской области

Следователи обнародовали видео, на котором 49-летний подозреваемый в убийстве жены главврача искитимской больницы рассказал о расправе над пенсионеркой.

Напомним, жестокое преступление произошло в ночь на 27 сентября 2020 года. Известно, что перед тем, как залезть внутрь коттеджа, нападавший несколько дней следил за семьей из строящегося по соседству дома, изучал их распорядок дня. Он искал подходящее время и думал, как лучшего всего попасть внутрь.

Когда жена главврача осталась дома одна, дождался, пока женщина ляжет спать и проник в дом.

- Открутил забор, прошел на веранду, а потом разбил там окно. Оказалось, что там расположена кухня. После этого поднялся на второй этаж, - рассказал подозреваемый.

В одной из комнат мужчина увидел 66-летнюю женщину и напал на нее:

— Мужчина ударил пенсионерку по шее зубилом. После этого он связал ее и стал обыскивать дом. Когда нашел деньги и ценности, сбежал, — уточнили в СКР по Новосибирской области.

Задержали подозреваемого в убийстве жены главврача в Томске спустя больше полугода. Там он попался после того, как убил 60-летнего охранника во время ограбления офиса стройкомпании.

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