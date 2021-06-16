Последние новости Новосибирска на 16 июня 2021 года: задержан владелец взорвавшейся АЗС, начался суд над убийцей девушки-трансгендера

Взрыв произошел на АЗС (фото слева). Фото: Дмитрий АЛЕКСЕНКО/соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 16 июня 2021 года: читайте и будьте в курсе самых важных событий в регионе.

В НОВОСИБИРСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ ВЛАДЕЛЕЦ И ИНЖЕНЕР ВЗОРВАВШЕЙСЯ АЗС

В Новосибирске следователи задержали владельца и инженера взорвавшейся АЗС. Напомним, что ЧП произошло 14 июня на автозаправке,в больнице оказались 17 человек. Среди пострадавших дети, сотрудники АЗС и двое спасателей.

— Владелец газовой автозаправки был задержан. Меру пресечения ему изберут 16 июня, — сообщил заместитель прокурора Новосибирской области Павел Смагоринский.

Также задержали и инженера АЗС: ему предтоит тоже избрать меру пресечения.

ДЕЛО СИБИРЯКА, УДАРИВШЕГО ПАСЫНКА ОБ ПОЛ, ПЕРЕДАНО В СУД

В суд передано дело 23-летнего отчима, ударившего головой об пол 6-летнего пасынка. История произошла в Бердске 5 апреля. Мужчина поднял руку на ребенка из-за того, что тот мешал ему спать. Сибиряка обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровья по статье 111 УК РФ.

НАЗНАЧЕНО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ ДЕВУШКИ-ТРАНСГЕНДЕРА

Искитимский районный суд назначил первое заседание по делу об убийстве девушки-трансгендера.

— Искитимский районный суд назначил на 18 июня предварительное слушание по уголовному делу в отношении Калинина Дениса, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), — сообщили в суде.

Напомним, что экс-полицейский задушил Николая Басаковского и вывез тело в поле, чтобы скрыть следы преступления. Мужчина даже участвовал в расследовании, однако спустя некоторое время его все же удалось задержать. Он полностью признал свою вину.

В НОВОСИБИРСКЕ МОГУТ ВВЕСТИ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Уже две недели в Новосибирске наблюдается рост заболеваемости. По данным областного Роспотребнадзора,за по следнюю неделю число зараженных COVID-19 все же существенно выросло — с 5,9% до 15%. В связи с этим Роспотребнадзор предложил ужесточить ковидные меры.

— С учетом того, что за последний месяц никаких кардинальных изменений, событий не произошло, можно предположить, что основная причина этого — мы все немного расслабились, хуже стали соблюдать рекомендованные меры санитарной безопасности, — заявил губернатор региона Андрей Травников.

Пока что никаких ограничений вводить не будут, а правительство призывает сибиряков идти вакцинироваться.

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