Последние новости Новосибирска на 15 июня 2021 года: взорвалась заправка, девушки выловили странное существо в озере

При взрыве пострадало больше 20 человек. Фото: Евгений КОЧКИН/Александра Тузовская

Мы собрали последние новости Новосибирска на 15 июня 2021: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

В НОВОСИБИРСКЕ ВЗОРВАЛАСЬ АВТОЗАПРАВКА

ЧП произошло на Гусинобродском шоссе, 60: прогремел взорыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Как сообщают медики, пострадали 24 человека, многие госпитализировали в больницу. Среди них - двое сотрудников МЧС и 9-летний ребенок. По предварительной информации, причиной возгорания стало незаземление газовоза при сливе топлива стационарную емкость. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЩУТ ПАРНЯ, КОТОРЫЙ УКРАЛ С ЧУЖОЙ КАРТЫ 4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

В Новосибирске полицейские ищут мужчину, который рассчитался в супермаркете чужой картой. Он потратил 4 тысячи рублей - это попало на видео. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража» и сейчас устанавливают личность жулика.

ПАРНЯ, КОТОРЫЙ ШЕЛ ПО ДОРОГЕ НАВСТРЕЧУ МАШИНАМ, ОШТРАФУЮТ

Новосибирцы сняли видео, как мужчина идет навстречу машинам по проезжей части. Автомобилистам приходилось объезжать мужчину, чтобы не сбить. После того, как ролик появился в социальных сетях, им заинтересовалась полиция. Им удалось найти смельчака и теперь ему грозит штраф до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

ПОД НОВОСИБИРСКОМ ДЕВУШКИ ВЫЛОВИЛИ ИЗ ОЗЕРА СТРАННОЕ СУЩЕСТВО

На озере Москвичева во время рыбалки девушки поймали странное существо. Они не могли понять, что это - рыба это или змея. Позже сибирячки узнали, что странное существо — это вьюн: они сняли его с крючка и выбросили в воду.

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