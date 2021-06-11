«Вынуждают пересечь сплошную»: новосибирцы жалуются на автоподставщиков на дамбе ГЭС

На кольце Шлюза объявились мошенники. Фото: стоп-кадр.

О том, что на кольце Шлюза объявились мошенники, корреспондентам КП-Новосибирск рассказала Ксения - водитель с 13-летним стажем. Девушка столкнулась с ними, когда на своем авто Toyota RAV4 ехала по дамбе.

«СИГНАЛИЛ ФАРАМИ, ЧТОБЫ ОБГОНЯЛА»

- Впереди меня по дамбе медленно ехала старенькая иномарка, а сзади - новенькая «Камри», которая стоит больше 2 миллионов. Я не нарушала: строго соблюдала разрешенную скорость - не более 40 километров в час. И вдруг авто, которое было впереди меня, начинает сигналить фарами - мол, обгоняй, - рассказала КП-Новосибирск Ксения. - Но это грозило мне лишением прав: если бы я рискнула обогнать, то пересекла бы сплошную, а это серьезное нарушение ПДД. Они вынуждали меня его совершить.

Сибирячка никого обгонять не стала: благо время было позднее, дорога пустовала, так что особой нужды в маневре не было.

- Как только мы миновали этот участок дороги, автомобили резко уехали вперед. А потом я увидела, что они остановились вместе на одной парковке у супермаркета. В том, что это автоподставщики, у меня сомнений не осталось, - уверена Ксения.

«ОНИ БЫ ВРЕЗАЛИСЬ В ДЕВУШКУ»

Чего хотели добиться автоподставщики, мы попросили объяснить Оксану Косицкую, руководителя службы аварийных комиссаров «Альянс».

- Расчет был простой: заставить девушку пересечь сплошную, а потом намеренно врезаться в нее на старом авто. Если бы девушка пошла на обгон, то она была бы во всем виновата, и у нее потребовали бы оплатить ущерб. Плюс она лишилась бы водительских прав, - объясняет Оксана Косицкая.

- Но почему жулики подставляют под удар свою машину?

- Мошенники заранее ищут страховую компанию, которая после аварии выплачивает деньги за повреждения, а не ремонтируют ее. Для чего это нужно? Согласно единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт машины сломанные запчасти стоят раз в 10 дороже, чем в реальности. То есть мошенники получат выплату, которая по размерам намного больше, чем требуется на ремонт. Так автоподставщики себе и на BMW заработать могут.

- И как тогда действовать тем, кто стал жертвой аферы, которую вовремя раскусила Ксения?

- Сразу вызывать на место полицейских. И пока они едут, попросить телефон у водителей обоих машин. И попросить одного из них набрать номер другого. Если на мониторе высветится не номер другого человека, а имя, значит, они знакомы и это явная подстава. Обычно жулики, когда понимают, что их вычислили, предпочитают сбежать.

- А если вызвали аварийного комиссара и он видит, что перед ним автоподставщик, он может что-то предпринять?

- Аварийный комиссар знает, что происходит в его районе, и конечно, если видит, что на одном и том же месте авария происходит с одной и той же машиной, то понимает, что перед ним автоподставщик. И спрашивает: «Точно так произошло?» И тут уже все зависит от наглости жулика: он может заявить, что никакого обмана нет, или отказаться от того, чтобы аварию фиксировал этот аварийный комиссар, и вызвать другую компанию. На это он тоже имеет право по закону. Или потребовать дождаться приезда ГИБДД.

ЗВОНОК В ГИБДД

Можно ли наказать автоподставщиков?

- Увы, сделать это крайне сложно, - говорят в УГИБДД Новосибирской области. - Ксении мы советуем принести видео в ГИБДД: в полку его изучат и примут решение, как поступить дальше.

К слову, расцениваются действия автоподставщиков по статье «Мошенничество»: жуликам грозит штраф до 120 тысяч рублей или до 2 лет лишения свободы.

КСТАТИ

Где чаще всего орудуют мошенники?

Водителям особенно внимательными надо быть на кольцах: именно там их чаще всего караулят мошенники. Вот топ особо любимых жуликами мест.

- площадь Трубникова

- площадь Энергетиков

- площадь Труда

- улица Большевистская (на перекрестке с улицей Инюшенской)

- перекресток проспектов Академика Коптюга и Лаврентьева

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