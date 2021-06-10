Новосибирские перевозчики подключили к «Платону» более 16 тысяч грузовиков

Фото предоставлено пресс-службой системы «Платон».

На сегодняшний день 650 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в государственной системе «Платон» почти 1,5 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн. Сибирские логистические компании подключили к системе уже 95 тысяч грузовиков, 16 тысяч из них - из Новосибирской области.

- Абсолютное большинство перевозчиков и транспортных компаний, работающих на федеральных трассах, зарегистрировались в системе, - рассказал руководитель Сибирского филиала компании - оператора «Платона» «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС) Денис Крылов. - Лидеры по регистрации в Сибирском федеральном округе - Красноярский край (18 тысяч грузовиков), Новосибирская область (16 тысяч), Иркутская область (15 тысяч), Алтайский край (14 тысяч) и Омская область (11 тысяч).

- Основываясь на опыте работы систем, аналогичных «Платону», в Европе, в частности в Германии и Словакии, можно считать, что пять лет - достаточный срок для необходимой адаптации системы, - отмечает управляющий директор группы компаний «Совтрансавто» Владимир Тян. - Мы видим, что объем регистрации в «Платоне» все эти годы растет и достигает того уровня, когда можно говорить о полноценном охвате большей части рынка. Если логистические компании, грузовладельцы, крупные и средние перевозчики достаточно быстро подключились к работе в системе, то на данный момент, судя по статистике, уже зарегистрирована и значительная доля мелких перевозчиков, которые составляют большинство в индустрии коммерческих автоперевозок. Мы оцениваем эффективность «Платона» по достижению двух целей: основной - адекватные взимаемым платежам объемы ремонта и реконструкции федеральных трасс и дорожной инфраструктуры и «побочной» - использование возможностей системы для повышения прозрачности рынка и борьбы с недобросовестной конкуренцией между его участниками.

По данным Росавтодора, ежедневно все собранные средства перечисляются в полном объеме в федеральный дорожный фонд, который за время работы госсистемы «Платон» пополнился почти на 150 миллиардов рублей, включая взысканные Ространснадзором штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей.

Только в этом году с их использованием восстановят 32 искусственных сооружения и расширят до четырех полос свыше 260 километров федеральных трасс. С учетом запланированных работ до 2022 года объем отремонтированных дорог за счет средств госсистемы увеличится до 3,3 тысячи километров, количество мостов превысит 130, поясняют дорожники.

Значительная часть из этих мостов располагаются на сибирских федеральных трассах. Это, в частности, и 100-метровая переправа через реку Иша, и мост через протоку Оби на Чуйском тракте в Алтайском крае, еще один мост - на этой же трассе через реку Муны в Республике Алтай, сразу три моста на трассе Р257 «Енисей» (два - через реки Бай-Булун и Чаа-Холь в Республике Тыва), в Красноярском крае - мост через реку Малая Тумна, в Кемеровской области - мост через реку Лебяжья на трассе Р255 «Сибирь», в Иркутской области - путепровод через реку Тибельти на трассе А333 Култук - Монды - граница с Монголией.

Четырехполосными и более безопасными для движения многотонных грузовиков станут, например, сразу несколько загруженных отрезков Чуйского тракта (три участка - в 18, 82 и 89 км от Барнаула и три участка - в 5, 29 и 34 км от Бийска) и трассы Р255 «Сибирь» (участок в 20 км от Красноярска).

Капитальный ремонт затрагивает преимущественно дороги с высокой интенсивностью движения. Дополнительные средства, перечисляемые грузоперевозчиками в рамках действия госсистемы «Платон», позволяют своевременно отремонтировать большее количество участков трасс и искусственных сооружений, а значит обеспечить безопасное и бесперебойное движение по всей сети федеральных автодорог.

- По оценке большинства логистических компаний, союзов перевозчиков, «Платон» доказал свою эффективность, - считает председатель Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) Борис Рыбак. - В первую очередь мы видим, что плата идет на ремонт дорог и строительство мостов. И здесь необходимо оценивать в целом по стране, а не по отдельным регионам, ведь грузоперевозчики, например, из Новосибирской или Свердловской областей ездят по всей стране, по федеральным трассам от Владивостока до Калининграда. А во вторую - важно, что постепенно регистрация «Платона» охватила весь рынок, включая в первую очередь физические лица. В целом за счет этого сфера автомобильных грузоперевозок из абсолютно нерегулируемой, ставшей такой после 2005 года в результате отмены лицензирования, с помощью «Платона» обеляется и становится цивилизованнее. Это важно и для отрасли, и для экономики страны в целом: годовой оборот грузовых автомобильных перевозок исчисляется колоссальными суммами - от 5 до 6 триллионов рублей.

В период пандемии коронавируса Правительство РФ, Минтранс России и Минэкономразвития анализируют экономическую активность грузоперевозчиков на основе данных госсистемы. Для этого ежедневно формируется индекс «Платона» - соотношение фактического пробега грузовиков по годам. Так, в марте километраж логистических компаний вырос на 25%, в апреле и мае - на 10% по сравнению с соответствующими периодами 2020 года, что говорит о восстановлении рынка автомобильной грузовой логистики после спада из-за ковида.

Инструментом сбора данных стала цифровая инфраструктура федерального охвата, развернутая при создании системы, это 500 рамок и 100 специальных автомобилей контроля, данные бортовых устройств и маршрутных карт. Все это позволяет анализировать большой список различных параметров. Например, на основе этой информации Росавтодор рассчитывает интенсивность грузоперевозок по дням недели и определяет самые загруженные федеральные трассы. Это, в свою очередь, позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей.

В соответствии с решением Правительства РФ до 2025 года порядка 20 тысяч километров региональных дорог станут федеральными, что увеличит их протяженность почти на 40%. Равный контроль и мониторинг на переданных магистралях обеспечат 155 дополнительных рамных конструкций и запуск 30 автомобилей контроля. Помимо этого оператор системы «Платон» разработал и протестировал новое решение для машин контроля. Их сканеры и камеры фотофиксации позволяют выявлять нарушителей одновременно в обоих направлениях движения, захватывать потоки с большим количеством полос. Такая технология отвечает запросам грузоперевозчиков, которые требуют усилить контроль за нарушителями, закрывающими номера грузовиков.