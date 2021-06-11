«Расцветай на Обской»: изучаем преимущества новосибирских «трешек» около реки

«Расцветай на Обской». Фото: ГК «Расцветай».

Госпрограмму льготной ипотеки продлили до 1 июля 2022 года. При этом специалисты отмечают стабильный рост цен на недвижимость. Высокая стоимость квадратных метров провоцирует еще более тщательный подход к выбору квартиры: покупатели хотят за свои деньги получить максимум комфорта и грамотное вложение инвестиций. И если спрос на однокомнатные квартиры естественен из-за их стоимости, то не все задумываются над тем фактом, что трехкомнатные квартиры в пересчете на квадратный метр получаются дешевле:

- Рост цены на небольшие квартиры подогревает инвестиционный спрос, это естественный для рынка процесс. Квартиры большей площади в пересчете на «квадрат» дешевле, а дорожают на уровне выше инфляции, - комментирует ситуацию аналитик проекта «Расцветай.Онлайн». Рассмотрим подробнее преимущества трехкомнатных квартир новостройки «Расцветай на Обской» от известного застройщика в Новосибирске.

ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Для современного горожанина ключевым фактором выбора квартиры является транспортная доступность. Рядом с «Расцветай на Обской» станция метро «Речной вокзал» - на автобусе до нее добираться 10 минут. До центра города на машине - 15 минут, столько же вы потратите на неспешную пешую прогулку до набережной.

С точки зрения инфраструктуры место тоже достаточно удачное. Недалеко от дома гипермаркет «Лента». Это обжитой район, здесь есть аптеки, магазины, кафе. Рядом с двором дома - школа, детский садик и центр культуры учащейся молодежи.

Любителям здорового образа жизни здесь понравится: у них будет возможность утренних и вечерних пробежек по Михайловской набережной. Особо активные могут присоединиться к регулярным массовым пробежкам «Parkrun Новосибирск», которые проходят на набережной по субботам, участие в них совершенно бесплатное.

На всех этажах размещены абстрактные картины новосибирской художницы, отражающие стихии воды и воздуха. Фото: ГК «Расцветай».

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ

Оформление мест общего пользования - это часть внутреннего комфорта жильца, показатель отношения застройщика к своим клиентам. Дом «Расцветай на Обской» относится к классу комфорт.

Холлы и коридоры 25-этажного трехсекционного дома просторные и светлые. Бежевые, песочные и серые оттенки в оформлении создают эффект тепла и чистоты. Простой и лаконичный дизайн удачно обыгран элементами древесной структуры, серо-белой плиткой и рассеянным светом. На всех этажах размещены абстрактные картины новосибирской художницы, отражающие стихии воды и воздуха.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Дом «Расцветай на Обской» относится к высочайшему классу энергоэффективности А+. Это значит, что его жители смогут экономить на электроэнергии до 50 - 60%. Энергоэффективность поддерживается за счет технологичного фасада с трехслойной системой стен и устойчивой к влаге и морозам облицовки.

Окна со стеклами Stopsol с серебряным напылением помогают летом не пропускать внутрь квартиры жару, так вы экономите на кондиционировании, а зимой - мороз и стужу, поэтому вы экономите на обогреве. Причем окна монтируются в зону утеплителя, это тоже один из факторов повышения энергоэффективности. Индивидуальные тепловые пункты делают подачу тепла погодозависимой, а отопление и водоснабжение запроектировано без стояков внутри квартир. Стояки располагаются в межквартирных холлах, причем горячая вода подведена по системе автоматической циркуляции, всегда оставаясь горячей, а не еле теплой.

ПЛАНИРОВКИ

Большие окна трехкомнатных квартир выходят на две стороны дома. Из них можно любоваться рекой, живописными лесами левобережья и аркой Бугринского моста. Окна и высокие потолки (2,7 метра) расширяют пространство, наполняя его светом.

Грамотные планировки в «трешках» помогают наладить быт и психологический комфорт в семье - это подметили новосибирские дизайнеры. Они говорят, что, например, раздельный санузел - это очень удобно, ведь домочадцы не стоят в очереди к туалету и ванной. Нет лишних претензий и поводов для ссор. Планировки в «Расцветай на Обской» функциональные, квадратные, без вытянутых узких комнат. Общая площадь - 75 «квадратов». По мнению дизайнеров, этого вполне достаточно для реализации всех творческих задумок. А на кухне площадью 12 квадратных метров можно разместить и кухонную зону, и зону приема гостей, чтобы она стала центром притяжения всей квартиры.

Планировки в «Расцветай на Обской» функциональные, квадратные, без вытянутых узких комнат. Фото: ГК «Расцветай».

ГК «Расцветай»

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