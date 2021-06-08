Последние новости Новосибирска на 8 июня 2021 года: школьник, разославший видео со стриптизом учительницы, уезжает из села, в Новосибирске пропала девушка с Камчатки

Школьник (на фото слева) собирается уехать из деревни. Фото: соцсети/предоставлено подругой Люсьеной
Мы собрали последние новости Новосибирска на 8 июня 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.
ДЕВЯТИКЛАССНИК, РАЗОСЛАВШИЙ ВИДЕО СО СТРИПТИЗОМ УЧИТЕЛЬНИЦЫ, УЕЗЖАЕТ ИЗ СЕЛА
Школьный скандал в Татарском районе продолжает набирать обороты. Напомним, там учительница отправила видео со своим стриптизом школьнику. Парень пикантный ролик разослал его друзьям, а потом все разлетелось по местным чатам в WhatsApp. В итоге учительница уволилась и уехала из села, на нее возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Теперь переезжает и сам девятиклассник вместе с семьей: местные начали травить его родных и шутить над парнем.
В НОВОСИБИРСКЕ ПРОПАЛА 24-ЛЕТНЯЯ ДЕВУШКА С КАМЧАТКИ
Из аэропорта «Толмачево» в Новосибирске исчезла 24-летняя Сабина Ахмедова, прилетевшая из Петропавловска-Камчатского. С собой у девушки была крупная сумма денег от продажи машины. Из родного города она улетела 31 мая и уже неделю не выходит на связь. Со слов подруги Сабины, родные написали заявление в полицию Камчатки.
В НОВОСИБИРСКЕ ЗАГОРЕЛСЯ СУПЕРМАРКЕТ «МАРИЯ-РА»
Магазин загорелся в доме № 251 на улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе. По словам очевидцев, покупателей выводили на улицу прямо с корзинками. В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали о том, что в пристроенном к девятиэтажному дому магазине загорелась кровля.
ШКОЛЬНИЦА С РЕБЕНКОМ СБЕЖАЛА ОТ ОПЕКУНА, ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОН РАССТРОИЛ ЕЕ СВАДЬБУ
17-летняя Александра Саутиева вместе с годовалым сыном сбежала из дома своего опекуна в поселке «Элитный» под Новосибирском и попала в центр для беременных. Пока опекун нянчилась с мальчиком, Саша закрутила роман с парнем. Он сделал ей предложение, влюбленные хотели пойти в загс. Но опекун была категорически против, она настаивала, чтобы девочка занималась учебой, а не амурными делами. Теперь Александру ищет полиция.
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