Последние новости Новосибирска на 8 июня 2021 года: школьник, разославший видео со стриптизом учительницы, уезжает из села, в Новосибирске пропала девушка с Камчатки

Школьник (на фото слева) собирается уехать из деревни. Фото: соцсети/предоставлено подругой Люсьеной

Мы собрали последние новости Новосибирска на 8 июня 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

ДЕВЯТИКЛАССНИК, РАЗОСЛАВШИЙ ВИДЕО СО СТРИПТИЗОМ УЧИТЕЛЬНИЦЫ, УЕЗЖАЕТ ИЗ СЕЛА

Школьный скандал в Татарском районе продолжает набирать обороты. Напомним, там учительница отправила видео со своим стриптизом школьнику. Парень пикантный ролик разослал его друзьям, а потом все разлетелось по местным чатам в WhatsApp. В итоге учительница уволилась и уехала из села, на нее возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Теперь переезжает и сам девятиклассник вместе с семьей: местные начали травить его родных и шутить над парнем.

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОПАЛА 24-ЛЕТНЯЯ ДЕВУШКА С КАМЧАТКИ

Из аэропорта «Толмачево» в Новосибирске исчезла 24-летняя Сабина Ахмедова, прилетевшая из Петропавловска-Камчатского. С собой у девушки была крупная сумма денег от продажи машины. Из родного города она улетела 31 мая и уже неделю не выходит на связь. Со слов подруги Сабины, родные написали заявление в полицию Камчатки.

В НОВОСИБИРСКЕ ЗАГОРЕЛСЯ СУПЕРМАРКЕТ «МАРИЯ-РА»

Магазин загорелся в доме № 251 на улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе. По словам очевидцев, покупателей выводили на улицу прямо с корзинками. В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали о том, что в пристроенном к девятиэтажному дому магазине загорелась кровля.

ШКОЛЬНИЦА С РЕБЕНКОМ СБЕЖАЛА ОТ ОПЕКУНА, ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОН РАССТРОИЛ ЕЕ СВАДЬБУ

17-летняя Александра Саутиева вместе с годовалым сыном сбежала из дома своего опекуна в поселке «Элитный» под Новосибирском и попала в центр для беременных. Пока опекун нянчилась с мальчиком, Саша закрутила роман с парнем. Он сделал ей предложение, влюбленные хотели пойти в загс. Но опекун была категорически против, она настаивала, чтобы девочка занималась учебой, а не амурными делами. Теперь Александру ищет полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьник, которому учительница прислала видео своего стриптиза, уезжает из села после травли

Об этом КП-Новосибирск рассказала мама девятиклассника (подробности)

Продала машину, закрыла свой магазин и исчезла: в Новосибирске с крупной суммой денег пропала 24-летняя девушка с Камчатки

Последний раз ее видели в аэропорту «Толмачево». Там она должна была сесть на самолет до Баку, но уже неделю Сабина не выходит на связь (подробности)

«Покупатели выбегали прямо с корзинками»: в Новосибирске горит супермаркет «Мария-Ра»

На месте работают пожарные и врачи «Скорой помощи» (подробности)

Новосибирская школьница с годовалым сыном сбежала из дома после того, как опекун расстроила ее свадьбу

Сейчас 17-летнюю девочку и малыша ищет полиция и ее односельчане (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.