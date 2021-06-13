Последние новости Новосибирска на 13 июня 2021 года: сибиряк расстрелял машину, в ДТП пострадали 6 человек

В ДТП на трассе пострадали 6 человек, сибиряк расстрелял машину во дворе дома. Фото: ГУ МВД по НСО\Кадр из видео\Кадр из видео\"АСТ-54"

Мы собрали последние новости Новосибирска на 13 июня 2021 года: обо всех самых важных событиях в городе вы узнаете из нашей подборки.

ПОДРОСТКА, ПРИКОВАВШЕГО ДЕВУШКУ К БАТАРЕЕ, ОТДАЛИ ПОД СУД

16-летнего подростка, которого обвинили в похищении и удерживании его бывшей 17-летней девушки, отдали под суд. Напомним, по версии матери девушки, два месяца назад парень, угрожая пистолетом, привел миловидую блондинку, очень похожую на киношную Дейенерис из «Игры престолов», в съемную квартиру на улице Лазарева. Там он приковал ее наручниками к батарее. Парень уверял, что у них было свидание и это была игра, а вот пленница настаивает на обратном.

СИБИРЯК РАССТРЕЛЯЛ АВТОМОБИЛЬ ВО ДВОРЕ ДОМА

На Затулинке мужчина расстрелял припаркованный во дворе многоэтажки автомобиль. Инцидент произошел 11 июня около дома по адресу Зорге, 94. На видео, снятого очевидцами, видно, что мужчина какое-то время ходил вокруг припаркованного автомобиля, а потом начал палить. Сейчас по данному факту проводится проверка.

В АВАРИИ НА ТРАССЕ ПОСТРАДАЛИ 6 ЧЕЛОВЕК

На трассе под Новосибирском днем, 12 июня, на трассе под Новосибирском произошло тройное ДТП. Виновником произошедшего стал пьяный водитель автомобиля «Ниссан», выехавший на встречную полосу. В больницу с места ДТП были доставлены 6 человек, в числе которых двое детей 10 и 3 лет. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

К МАТЕРИ, У КОТОРОЙ 20 ЛЕТ НАЗАД ЗАБРАЛИ СЫНА, НАГРЯНУЛА ОПЕКА

46-летняя Татьяна Демченко только порадовалось, что спустя 20 лет нашла в Америке сына, которого у нее отобрала опека из-за пьянства, как ей снова пришлось объясняться с чиновниками. К ней нагрянули сотрудники опеки и стали расспрашивать, пьет ли она. Сибирячка уверяет, что повожов не давала, и не знает, кто на нее пожаловался.

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