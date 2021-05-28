Новосибирский онколог рассказал, как обнаружить рак на ранней стадии

Вадим Захаров, к. м. н., главный онколог Новосибирской области, заместитель главного врача по лечебной работе Новосибирского областного онкологического диспансера. Фото: личный архив

Коварство рака в том, что самостоятельно заметить его на ранних этапах практически невозможно. А когда появляются подозрительные симптомы, порой уже слишком поздно.

О роли диспансеризации в раннем выявлении онкологии, работе программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и спорности пользы самодиагностики «Комсомолка» побеседовала с главным онкологом региона, заместителем главного врача по лечебной работе Новосибирского областного онкологического диспансера к. м. н. Вадимом Захаровым. Подробности - в нашем материале.

ЗАЧЕМ НУЖНА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

По словам Вадима Захарова, на ранних стадиях обнаружить онкологию может любой опытный врач. Но для этого нужно регулярно проходить обследования. У медиков даже есть такое понятие, как «активное выявление»: когда врач замечает злокачественное новообразование у пациента, который пришел с жалобой на совершенно другое заболевание.

В 2020 году диспансерные и профилактические осмотры взрослого населения были приостановлены из-за разгула коронавируса. Логично, что и цифры выявляемости онкологии при этом снизились, что очень насторожило врачей-онкологов.

Как только антиковидные ограничения сняли, сотрудники областного клинического онкодиспансера продолжили работать в прежнем темпе. Хорошим результатом прошлого года стало снижение смертности от онкозаболеваний. По мнению Вадима Захарова, это произошло в том числе благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

- На базе национального проекта «Здравоохранение» мы сформировали свою региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями». Она включает комплекс мер по качественному улучшению диагностики, профилактики, реабилитации и лечению пациентов. Программа стартовала в 2019 году. 2020-й показал первые положительные результаты этой программы. Главный враг рака - ранняя диагностика и профилактика, поэтому диспансеризация очень важна! К сожалению, люди обращаются на профилактические осмотры не часто. Проблемы с выявлением онкологии связаны с отсутствием онконастороженности, недостаточной грамотностью по вопросам ранней диагностики у специалистов первичного звена. И конечно, важную роль играет мотивация людей к сохранению своего здоровья и раннему выявлению заболевания, - отмечает Вадим Захаров.

Сейчас самый доступный и проверенный способ выявить онкологию - диспансеризация, в которую входит профилактический медицинский осмотр и скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний. По итогам диспансеризации врач назначает необходимое амбулаторное, стационарное или санаторно-курортное лечение.

Лариса Федоровна проходила диспансеризацию и профилактический медосмотр в 2019 году. Всех врачей и диагностику прошла быстро, сдала необходимые анализы. Для женщины стало шоком, когда ее пригласили к врачу и назвали диагноз «рак груди».

- Если честно, я тогда планировала только проконсультироваться по давлению, потому что оно у меня скачет иногда. В целом вообще на здоровье не жаловалась. А тут такие новости… Меня сразу положили в больницу, пришлось пройти химиотерапию. Ко мне тогда сестра приезжала из другого города - кота кормить, пока я в больнице лежала, а самое главное, морально поддержать. Ведь это все очень страшно. А еще страшнее - думать о том, что было бы, откажись я тогда от диспансеризации, - говорит женщина.

Графика: Евгений Прокинов.

ПРОФИЛАКТИКА

Существует ряд факторов, способных запускать мутационный процесс в клетках и провоцирующих развитие онкологии.

- Из большого спектра мутогенных факторов я особо выделил бы курение, как банально это ни звучит. Доказано, что у курильщиков риск развития рака легкого, мочевого пузыря и других видов рака возрастает в 30 раз. Второй важный фактор для жителей Новосибирской области - проживание в регионе с высоким содержанием радона, который может спровоцировать развитие рака легкого. Следующий неблагоприятный фактор - ожирение. Исследования показали, что избыточный вес связан с хроническим воспалением. При ожирении в разы увеличиваются риски развития рака матки и молочной железы у женщин. Злоупотребление алкоголем повышает риск развития рака печени, молочной и поджелудочной желез. Избыточное употребление красного мяса приводит к процессам брожения и гниения в толстой кишке. Гастроэнтерологи говорят о том, что безопасная доза красного мяса для взрослого составляет не более 200 граммов два раза в неделю. Соответственно, профилактика - это исключение или снижение негативных факторов в своей жизни, - подчеркнул главный онколог региона.

Пожилые люди находятся в группе риска по развитию онкозаболеваний - рак чаще всего развивается именно у пожилых людей. Поэтому с 50 - 60-летнего возраста врачи рекомендуют всем проходить диспансеризацию и профосмотры, глубинно обследовать организм. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или связаться со своей страховой компанией.

Графика: Евгений Прокинов.

СМОТРЕТЬ ИЛИ НЕ СМОТРЕТЬ?

Внимательность к своему здоровью, безусловно, привычка хорошая. Но самоосмотры - не панацея. Они могут дать ложное ощущение безопасности.

- Наша задача - выявить рак, который никак себя не проявляет. В этом и есть смысл диспансеризации и скрининговых программ, направленных на обследование формально здорового населения, которое ни на что ни жалуется. Хочу заострить внимание на том, что появление таких симптомов опухоли, как боли и недомогания, - это всегда плохо, а самое главное - поздно. Когда человек замечает ухудшение здоровья, это означает, что процесс, к сожалению, уже запущенный, это третья-четвертая стадия рака, - заостряет внимание Вадим Захаров. Тем не менее он отметил и положительную роль визуального самоосмотра: он важен для раннего диагностирования рака молочной железы, рака кожи или слизистой рта. Конечно, нужно обращать внимание на родинки, невусы, образования на коже, которых вы раньше не видели, отмечать их изменения или новые ощущения в этих местах. После чего нужно обратиться за диспансеризацией или сразу к врачу-онкологу.

Весной 2021 года в новосибирскую клинику обратилась девушка с жалобой на болезненное уплотнение в левой груди. Она обнаружила его еще четыре года назад, но к врачам решилась прийти, только когда опухоль стала увеличиваться в размерах и болеть. После осмотра девушку направили в Новосибирский областной онкодиспансер.

Буквально за две недели опухоль разрослась с 5 до 20 сантиметров и заняла весь объем молочной железы. Это была очень агрессивная злокачественная опухоль, которая могла распространиться по всему организму и даже прорасти в грудную стенку. В онкодиспансере девушке провели всестороннее обследование и назначили операцию. Только благодаря профессионализму врачей удалось сохранить грудь пациентки. Теперь девушку ждут курсы противоопухолевой терапии, лучевое излучение и длительная реабилитация. Если бы она обратилась к врачам сразу, когда опухоль была еще маленькой и, скорее всего, доброкачественной, то не подвергла бы свою жизнь такой опасности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Ежегодно в Новосибирской области фиксируют порядка 11 - 12 тысяч новых случаев заболевания раком.

• В 2020 году выявили 10 300 случаев рака, это на 1200 меньше, чем в 2019 году.

• В 2019 году от рака в Новосибирской области умерло 6467 человек, а в 2020 году - 6200 человек, что на 267 меньше.

• К весне 2021 года на онкологическом учете состоят свыше 84 тысяч человек.