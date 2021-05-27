Депутат предлагает расформировать предприятия, отвечающие за ремонт дорог в Новосибирске

Вячеслав Илюхин традиционно ответил на вопросы ведущего и слушателей. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Чиновники новосибирской мэрии жалуются, что на дорожные работы не хватает финансирования. Вопрос об этом встал на очередной встрече с депутатами Заксобрания. Однако вместо денег депутат Вячеслав Илюхин предлагает реформу дорожных служб города. Об этом он рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».

- У нас состоялось расширенное заседание комитета Заксобрания, где было два вопроса: уборка городских дорог и улиц и ремонт дорог. Мэрия ссылается на то, что хронически не хватает денег на закупку техники. На заседании я высказался по этому поводу: не являюсь сторонником того, чтобы доукомплектовывать все ДЭУ в Новосибирске и вкладывать в них огромные деньги. Я сторонник того, чтобы основной объем работ был передан на аутсорсинг и чтобы этим начали заниматься специализированные предприятия, - сказал депутат и лидер регионального отделения партии «Родина».

Депутат и лидер регионального отделения «Родины» раскритиковал качество новосибирских дорог. Фото: Предоставлено мэрией Новосибирска.

По данным Илюхина, действующее штатное расписание дорожно-эксплуатационных управлений и их принцип работы неэффективны.

- Я занимался этим вопросом еще будучи депутатом Совета депутатов города Новосибирска и изучил структуру ДЭУ, где более 50% - это заработная плата тех, кто там работает. Причем основная часть - это зарплата не тех, кто непосредственно работает, а тех, кто управляет. Как говорится, один - с сошкой, семеро - с ложкой, - сравнил лидер регионального отделения «Родины».

Сам Вячеслав Илюхин предлагает оставить в Новосибирске только два ДЭУ - для правого и левого берегов Новосибирска.

- Я бы оставил их, чтобы занимались экстренными случаями. Случилась где-то аварийная ситуация - из ДЭУ выдвинулись силы. Также у них, допустим, будет специализированная техника, которой может не оказаться у подрядчиков. А для всего остального нужно предусмотреть как раз передачу подрядчикам - аутсорсинг. Это обойдется дешевле и будет эффективнее, - считает Илюхин. - А чтобы укомплектовать два ДЭУ, нужно посмотреть, чего там на самом деле не хватает. Тогда действительно можно будет дополнительно выделить деньги из областного бюджета, чтобы оснастить ДЭУ. Уже будет понятна необходимая сумма и будет понятно, на что деньги потратятся. При этом, конечно, структуру этих двух ДЭУ нужно будет пересматривать, принимать кадровые решения. Люди, которые работают руками, без работы не останутся. А то, что кому-то из бездельников придется уйти, - это очевидно.

Что касается дорожного ремонта, то, по мнению Вячеслава Илюхина, во время его проведения не хватает контроля за исполнителями.

- Нам нужно контролировать его качество от начала и до конца. Каждый этап! И тех, кто выполняет некачественно, наказывать рублем. А также наказывать, вплоть до увольнения, тех, кто принимает некачественную работу, - предлагает Вячеслав Викторович.

Еще одной темой разговора в эфире стали зимняя обработка дорог и последствия этой обработки.

- В Новосибирске какая-то уникальная ситуация по сравнению с Томском, Омском, Барнаулом? Не думаю. Но если мы сделаем вояж - прокатимся по этим городам и вернемся в Новосибирск - увидим, что у нас ситуация удручающая. Как это устранить? Во-первых, надо применять нормальные смеси. Применяют «Бионорд», говоря, что он хороший, но у людей портится обувь. Или насыпают непонятно какую крошку из карьеров, которая тверже асфальта, и в итоге асфальт портится, - возмущен Илюхин. Он считает, что в применении антигололедных средств тоже необходимо наводить порядок.