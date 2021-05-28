Новосибирский железнодорожник рассказал, как совмещает волонтерство и работу

Алексей Держан - потомственный железнодорожник в третьем поколении. Фото: личный архив.

«Комсомолка» встретилась с руководителем волонтерского отряда Западно-Сибирской железной дороги Алексеем Держаном. Ему 36 лет, он долгое время жил в Новокузнецке, а в наш город перебрался не так давно. Мы узнали, зачем Алексей подался в добровольцы, как выглядит современный волонтер и почему жены и дети сотрудников стальной магистрали - любящие и понимающие. Подробности - в нашем материале.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Алексей работает электромехаником Новосибирской дистанции сигнализации, централизации и блокировки. Он потомственный железнодорожник.

- Мои дедушка, бабушка и отец работали на железной дороге, и я думаю, что мои дети тоже пойдут по нашим стопам. Мне нравится не только сама работа, но и отношение руководства к сотрудникам. Здесь не забывают ветеранов, поздравляют их со всеми праздниками, во многом им помогают. В 2017 году (я тогда жил в Новокузнецке) на Западно-Сибирской железной дороге образовался волонтерский отряд. Он отвечал за организацию и проведение всех добровольческих мероприятий на магистрали. Предложение вступить в ряды волонтеров разослали по корпоративной электронной почте. Я откликнулся - и, так как был первым, меня назначили куратором волонтеров по Кузбассу, - рассказывает Алексей. Через два года его выбрали руководителем волонтерского отряда Западно-Сибирской железной дороги.

Сейчас его волонтеры участвуют практически во всех направлениях: помощь пассажирам, социальное, спортивное, экологическое и культурное волонтерство. Каждый выбирает направление, которое ему больше всего нравится и больше всего подходит.

Алексей с волонтерами на «Культурном субботнике» убирает территорию Музея города Новосибирска. Фото: личный архив.

«ПИСЬМО ПОБЕДЫ»

Алексей рассказал о последних новосибирских акциях, в которых он участвовал:

- В апреле проходили соревнования по волейболу «Локоволей», где волонтеры помогали в организации турнира. Но большинство весенних акций были посвящены, конечно, Дню Победы. 9 Мая мы поздравляли ветеранов вместе с руководством магистрали и нашим профсоюзом. Новосибирцы участвовали во Всероссийской железнодорожной акции «Письмо Победы». Эта необычное, интересное мероприятие, в котором все регионы железной дороги «обменивались» своими ветеранами. Западно-Сибирской дороге достались ветераны Куйбышевской железной дороги, волонтеры Новосибирска, Алтая, Кузбасса, Омска поздравляли этих ветеранов: покупали им открытки, подписывали и отправляли.

Алексей отметил, что личные посещения ветеранов сейчас не так часты, но не из-за того, что забыли о них, а для того чтобы уберечь их здоровье и не подвергать лишнему риску заразиться коронавирусом.

- Еще мы участвовали в акции «Чистый обелиск»: убирали могилы, места захоронения героев и участников Великой Отечественной войны. Мы готовились к участию в шествии «Бессмертного полка», а поскольку его решили провести в онлайн-режиме, присоединились к этому событию в качестве модераторов заявок. Чтобы не получилось, как в прошлом году, когда на официальном сайте события появились «герои» вермахта, - объясняет Алексей.

На вопрос о том, какие из волонтерских акций ему запомнились больше всего, руководитель отряда ответить затруднился. Говорит, каждое из направлений его чему-то научило, дало важный и ценный опыт. Сейчас он занимается организацией кружков моделирования в детских домах:

- Я считаю, если даже год дарить подарки детскому дому, это не заменит обучения. Школа моделирования учит ребятишек пользоваться инструментами, благодаря моделированию они узнают о военной технике времен Великой Отечественной войны. Причем мы стараемся собирать с детьми именно советскую технику или технику наших союзников. С фашистской мы не работаем - мне кажется, такой подход более правильный с человеческой точки зрения. К тому же советская техника действительно уникальная и лучшая по многим показателям, - считает руководитель волонтерского отряда.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ

Чтобы помогать другим людям, нужна готовность отдавать физические и душевные силы. По словам Алексея, в его отряде работают только те, кто способен это делать.

- Если человек не хочет заниматься волонтерством, чувствует, что не потянет, никто его ни к чему принуждать не будет. У нас добровольная организация. Перед всеми нашими мероприятиями мы проводим встречи, рассказываем, чем будем заниматься. И люди решают, готовы они идти или нет. Тим-лидеры (координаторы волонтеров. - Ред.), на мой взгляд, одинаковые по духу: они просто горят желанием нести добро, помогать людям, потому и становятся тим-лидерами… А рядовые волонтеры абсолютно разные. Кто-то приходит показать себя, кто-то - поделиться своими знаниями, навыками. Кому-то нравится экология, кому-то -спортивные мероприятия. Все абсолютно разные люди. Здесь не собираются одинаковые компании, как под копирку. - Такой портрет современного волонтера получился у Алексея.

Алексей с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко на вручении медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Фото: личный архив.

КАК ВСЕ УСПЕТЬ?

Совмещать работу, волонтерство и личную жизнь - это вообще реально? Мы поинтересовались у Алексея, где взять на все время и силы.

- Я берусь за участие в мероприятиях, только если уверен, что потяну и у меня хватит на это времени. Личной жизни волонтерство не мешает. Наоборот, сейчас, когда дети подросли, это только плюс. Когда была высадка саженцев, сын с дочкой поехали вместе со мной. Мы целый день провели на природе, высаживая кедры. У детей осталось море впечатлений, они вообще с удовольствием ходят на все экологические мероприятия, - поделился Алексей. - Я считаю, что детей нужно приучать к этому заранее. Сейчас волонтерство активно развивается, первое звено - РДШ (Российское движение школьников). Самые активные школьные волонтеры потом продолжают помогать людям в студенчестве, а после окончания учебы - уже на работе. И если там не окажется волонтерского отряда, они создадут его сами. Потому что я по себе понял: если нравится этим заниматься, ты от этого уже не откажешься.

На вопрос о том, как домочадцы относятся к его работе, не жалуются ли на нехватку внимания, Алексей ответил так:

- У работников железной дороги очень хорошие жены. Очень понимающие, очень любящие. Они стараются входить в наше положение. Да и дети тоже понимают, что папа находится на работе. Время, которое мы, железнодорожники, недодаем своим сыновьям и дочерям, находясь на дежурстве или на вызове, стараемся компенсировать совместными выходными. Наверное, именно поэтому дети не жалуются, что им не хватает внимания, а идут по стопам своих родителей и связывают свою жизнь с Российскими железными дорогами.