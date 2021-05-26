За подключением к электросетям АО «РЭС» рекомендует обращаться напрямую в сетевую организацию

Фото предоставлено пресс службой АО «РЭС».

Высокая степень заинтересованности клиентов в получении данной услуги и разнообразие технических и юридических аспектов процедуры привели к появлению на рынке различного рода посредников между конечным потребителем и сетевой организацией.

При этом привлечение посредников может привести к определенным рискам для конечного клиента.

Во-первых, услуги подобными компаниями или частными консультантами оказываются за денежное вознаграждение, поэтому при сотрудничестве с посредниками возможны прежде всего финансовые потери, иногда весьма значительные.

Во-вторых, обещанный посредниками «ускоренный режим» не имеет никаких юридических оснований. Процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств и сроки выполнения каждого этапа строго регламентированы законодательством, поэтому обращение через третьих лиц никак не может ускорить срок выдачи сетевой организацией соответствующих документов. Также в случае подачи заявки посредником есть вероятность предоставления в АО «РЭС» неполных либо недостоверных сведений, требуемых для оформления документов, что приводит к необходимости повторного обращения и, соответственно, к продлению сроков рассмотрения заявки.

В-третьих, иногда предприимчивые консультанты предлагают платные услуги по оформлению даже в тех случаях, когда в этом нет необходимости, ведь технологическое присоединение носит однократный характер.

Фото предоставлено пресс службой АО «РЭС».

Учитывая эти и другие возможные риски, специалисты электросетевого предприятия настоятельно рекомендуют заявителям обращаться напрямую в АО «РЭС» за получением консультаций и непосредственно услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Специалисты по обслуживанию клиентов АО «РЭС» абсолютно бесплатно:

- помогут решить вопросы по способам подачи, правильному заполнению заявок, необходимому пакету документов и т. д.;

- предоставят полную и достоверную консультацию, в том числе и по срокам подготовки документов;

- проконсультируют по правильному оформлению заявки в части точек присоединения и указания максимальной мощности по точкам с учетом режимов и поэтапного ввода.

При этом каждый клиент может получить информацию, воспользовавшись любым из удобных способов:

- по телефону единой бесплатной линии 8-800-201-92-20;

- с помощью сервиса «Задать вопрос» или чат-бота на сайте АО «РЭС» www.eseti.ru;

- в Центре обслуживания клиентов на очном приеме, предварительно записавшись на удобную дату и время (в том числе и в субботние дни).

Фото предоставлено пресс службой АО «РЭС».

Кроме того, для удобства заявителей на сайте в разделе «Технологическое присоединение» аккумулирована информация по различным ситуациям, возникающим при обращении в электросетевую компанию. Помимо образцов форм заявок и паспортов услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям есть возможность ознакомиться с обширной базой нормативных документов, получить информацию о загрузке центров питания с отображением на интерактивной карте, а также воспользоваться калькулятором стоимости технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС».