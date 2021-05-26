В АО «Искитимцемент» состоялась встреча с потребителями продукции

Фото предоставлено АО «Искитимцемент».

Мероприятие объединило представителей АО «ХК «Сибцем» и его дочернего общества - ООО «ЗапСибЦемент», руководителей, технологов и специалистов лабораторий 20 крупных компаний-застройщиков, а также предприятий по производству бетонных изделий из Новосибирской области и Алтайского края.

В рамках встречи состоялась экскурсия по основным подразделениям «Искитимцемента», а также на смотровой площадке Чернореченского карьера. После ознакомления с технологическим процессом прошел круглый стол. Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун поблагодарил партнеров за долгосрочное сотрудничество и призвал к открытому конструктивному диалогу:

- Мы стремимся наладить эффективную обратную связь с каждым потребителем, поэтому подобные встречи для нас очень важны. Учитывая ваши пожелания и замечания, наши специалисты смогут оптимизировать схемы совместной работы, создать для вас максимально комфортные условия на всех стадиях взаимодействия.

Александр Леготин и Владимир Скакун. Фото предоставлено АО «Искитимцемент».

Управляющий директор сбытовой компании холдинга ООО «ЗапСибЦемент» Александр Леготин в своем выступлении отметил, что в конце 2020 года завершился процесс централизации продаж цемента, выпускаемого заводами Искитима и Ангарска. Соответственно, теперь реализацией их продукции занимаются специалисты ООО «ЗапСибЦемент».

Директор по региональным продажам ООО «ЗапСибЦемент» Юрий Воробьев выступил с докладом о состоянии цементного рынка России. Он отметил, что по-прежнему существует профицит производственных мощностей: предприятия, специализирующиеся на изготовлении «строительного хлеба», загружены лишь наполовину. Емкость цементного рынка в РФ и СФО в 2020 году по сравнению с 2019-м снизилась на 3,4 и 1,1% соответственно. За четыре месяца текущего года потребление цемента в стране снизилось на 3,4% к уровню января - апреля 2020-го, в СФО - выросло на 7,7%, однако в Новосибирской области, которая является основным рынком сбыта продукции «Искитимцемента», рост незначительный - всего 0,1%.

Фото предоставлено АО «Искитимцемент».

- Предприятие выдерживает высокую конкуренцию на рынке во многом благодаря современному сервису: доставке цемента заводским автотранспортом, оперативной отгрузке с использованием смарт-карт и активному развитию возможностей личного кабинета, - подчеркнул Юрий Сергеевич.

Директор по производству АО «Искитимцемент» Сергей Червоткин рассказал о мероприятиях, реализуемых для обеспечения стабильно высокого качества выпускаемой продукции, и продемонстрировал работу техносервера, который обеспечивает контроль технологических процессов на каждом этапе производства цемента.

Фото предоставлено АО «Искитимцемент».

Также Сергей Валерьевич рассказал о цементах для дорожного строительства, их особенностях и областях применения. Сегодня предприятие выпускает два вида портландцемента согласно ГОСТ 33174-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Цементы. Технические требования»: ЦЕМ I 42,5Н ДП (применяется для бетона покрытий автомобильных дорог) и ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО (предназначен для изготовления бетона оснований автомобильных дорог). Учитывая, что Стратегия развития отрасли строительных материалов до 2030 года предусматривает увеличение доли дорог с цементобетонным покрытием в общем объеме новых трасс в стране до 50%, руководство «Искитимцемента» рассчитывает на повышение спроса на «дорожные» цементы.

Фото предоставлено АО «Искитимцемент».

- Кроме этого, с 1 января 2022 года ожидается отмена ГОСТ 10178-85, в соответствии с которым производится ПЦ500-Д0-Н, используемый для дорожных покрытий. Следовательно, данный вид продукции выпускаться не будет, заменить его способен цемент ЦЕМ I 42,5Н ДП, - пояснил Сергей Червоткин.