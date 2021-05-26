Делегация Газпромбанка и Правительство Новосибирской области обсудили совместные инвестиционные проекты

Фото: Газпромбанк.

На рабочей встрече они обсудили реализацию ключевых инвестиционных проектов в регионе.

- Спектр проектов, которые реализуются в Новосибирской области с участием Газпромбанка очень большой. Это не только такие знаковые стройки, как четвертый мост и поликлиники, это участие во многих других проектах, в первую очередь, в инициативах государственно-частного партнерства. Это поддержка малого и среднего бизнеса, в рамках госзаказа мы используем сервисы, которые предлагает Газпромбанк. - Отметил Андрей Травников, - Газпромбанк предлагает современные IT-решения в сфере госзаказа и в сфере медицинской аналитики, что для нас сейчас очень актуально. Мы договорились о проработке новых инициатив ГЧП, в частности, участие Газпромбанка в строительстве второй очереди кампуса Новосибирского Госуниверситета. Один из партнеров, который помогал нам прорабатывать вариант строительства общежитий, это именно Газпромбанк, - прокомментировал встречу губернатор.

Общий портфель социальных и транспортных проектов с участием банка составляет свыше 30 млрд рублей. Кроме этих важных моментов, на встрече обсудили проект по газификации региона.

- Новосибирск относится к приоритетным для Газпромбанка областям. Мы предлагаем широкую линейку финансовых продуктов, профессиональную экспертизу и эффективные цифровые решения. В регионе успешно применяются продукты банковского сопровождения, а также сервисы электронной торговой площадки. Являясь одним из признанных лидеров рынка инфраструктурного финансирования, мы намерены продолжать активную работу в этой сфере на территории Новосибирской области и будем стремиться максимально задействовать существующие у нас инструменты и богатый опыт участвуя в целом ряде важнейших для развития всего региона инфраструктурных проектов, в том числе реализуемых на принципах ГЧП, - прокомментировал результаты встречи с губернатором первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов.

В совещании со стороны банка участвовали первый вице-президент Оксана Панченко, Исполнительный вице-президент по работе с государственными органами и подведомственными организациями Андрей Савченко и другие руководители.

Напомним, что в 2018 году Газпромбанк и Новосибирская область заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает сотрудничество в реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства, включая транспортные и социальные проекты, среди которых строительство четвертого моста через реку Обь, модернизация трамвайно-троллейбусной сети, строительство в городе сети поликлиник.

- Мы обговорили ряд вопросов и договорились, что ту дорожную карту в рамках соглашения 2018 года, которую мы согласовывали три года назад, можно уже считать исполненной, и теперь нам необходимо выйти на новый план - прокомментировал этот момент губернатор Новосибирской области.