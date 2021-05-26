«Один из них ползал по дороге и орал»: что известно о смертельном ДТП на Колыванской трассе, в которое попали подростки

20-летний парень был за рулем «Жигули». Фото: ГИБДД по НСО/соцсети

В ночь на 26 мая на трассе «Новосибирск-Колывань-Томск» «Жигули» с шестью пассажирами в салоне выехали на встречку и на всей скорости врезались в «Тойоту». В аварии погибла 64-летняя пассажирка иномарки, остальные участники ДТП (в основном, подростки) доставлены в больницу. «Комсомолка» поговорила с очевидцами произошедшего и узнала, кто был за рулем «шестерки».

«СКОРОСТЬ БЫЛА БЕШЕНАЯ»

Мчащуюся на всей скорости синие «Жигули» автомобилисты заметили на трассе около 23.00.

— Мы ехали в сторону Новосибирска, и машина проехала мимо нас. Ну как проехала, промчалась. Скорость у нее была бешеная. Они нас обогнали. А уже дальше на дороге мы увидели, что эти самые «Жигули» попали в аварию, — рассказала КП-Новосибирск Ирина, очевидец ДТП.

По словам девушки, другие автомобилисты, на чьих глазах произошло столкновение, бросали свои машины и бежали спасать пострадавших. Первыми вытаскивали пассажиров из иномарки, потому что машина уже начала гореть.

— У «Тойоты» тут же оторвали капот, чтобы выдернуть провода. Потом двери, чтобы можно было вытащить людей. Удар пришелся на сторону женщины-водителя и ее сидение сложило пополам, — рассказывает очевидец. — Парней тоже вытаскивали из «Жигулей». Один из них по дороге ползал и орал, а еще одного на обочину оттащили.

Как говорит сибирячка, скорая приехала через 30 минут и всех раненых увезли в больницу.

СТУДЕНТ С ОПЫТОМ

За рулем «Жигулей» оказался 20-летний Александр. Он учится в Колывани в сельскохозяйственном техникуме на 4 курсе и, по словам знакомых, подрабатывает где-то в Новосибирске. В тот роковой вечер ребята как раз ехали на заработки в город.

— Саша с самого детства за рулем, он рос в деревне. А как только ему исполнилось 18, то сразу же официально получил права. Он хороший парень, не нужно о нем ничего плохого писать, — кратко комментируют произошедшее друзья Александра.

В машине со студентом было еще пять человек, все они пострадали от сильного удара. Сам Александр сейчас находится в коме, один из братьев-близнецов, которые тоже ехали в машине, в реанимации в тяжелом состоянии.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно об участниках аварии, пожалуйста, напишите нам — 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

ОФИЦИАЛЬНО

В УГИБДД по Новосибирской области рассказали подробности этой аварии:

— За рулем «Жигулей» находился 20-летний парень. В салоне машины были также пассажиры-подростки. Двоим из них — по 16 лет, одному — 18 лет. Погибшему водителю «Тойоты» женщине было 65 лет. В ее машине также находился 61-летний пассажир, который сейчас находится в больнице. Все участники ДТП получили травмы различной степени тяжести. Не пострадал только один 16-летний подросток, находившийся в отечественной машине. Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причины столкновения. Проводится доследственная проверка.

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