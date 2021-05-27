СГК приглашает на встречу в «Победе»

Фото: СГК.

С 2020 года Сибирская генерирующая компания (СГК) - производитель и поставщик тепла в Новосибирске, ввела практику ежегодных отчетов перед жителями городов, где работает компания.

3 июня в зале киноцентра «Победа» СГК проведет публичный отчет перед новосибирцами - об итогах отопительного сезона 2020-2021 годов и планах капитального ремонта на лето.

Жители города могут принять участие и задать вопросы о планах проведения капитального ремонта на теплосетях города, о проблемах теплоснабжения и дальнейших перспективах развития теплосетевых коммуникаций, о защите окружающей среды при производстве тепла и электроэнергии.

Во встрече примут участие директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, а также представители теплосетевого и теплосбытового подразделений компании.

У участников мероприятия будет возможность записаться на экскурсию на одну из ТЭЦ Новосибирска. Посещение станций состоится в ближайшее время.

По завершении встречи киноцентр «Победа» предоставит участникам возможность посмотреть премьерный киносеанс - комедию «Итальянские каникулы».

В связи с ограниченным количеством мест, заинтересованным горожанам необходимо зарегистрироваться до 31 мая по электронному адресу: BarsukovaNV@sibgenco.ru или по телефону: 8 (383) 289-19-15.